В Украину привезли очень дешевый седан Chevrolet, который практически не ломается

Цена стартует от 16 тысяч долларов

Седаны Chevrolet Cobalt очень популярны как в Европе, так и в США – в силу своей простоты, качества и дешевизны. Их покупают для ежедневного передвижения, такси или деревни. Такие машины очень востребованы, ведь даже в условиях жесткой эксплуатации на них не тратится много денег.

Недавно Chevrolet Cobalt 2023 года модельного года привезли в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте дилера.

Чем этот автомобиль заслужил популярность?

Во-первых, это цена. За 16 тысяч долларов автомобиль в базовой комплектации имеет автоматическую регулировку зеркал, подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа систему.

Под капотом в авто установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 "лошадей". Он работает не громко, имеет хорошую динамику и не тратит слишком много топлива. Автомобиль не требует больших денег на обслуживание. Эта модель часто берется для такси, потому что она редко ломается.

Седаны Chevrolet Cobalt выпускают с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 5-ступенчатой механикой. А еще – именно Cobalt имеет один из самых вместительных багажников в своем классе. А если сложить задние сиденья, можно еще увеличить место для багажа.

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