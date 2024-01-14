Лучшие новые седаны по разумной цене: названы топ-3

Сейчас на рынке доступны классные и не слишком дорогие седаны

На современном рынке автомобилей есть широкий выбор седанов. Однако не во всех их сочетаются эстетика, производительность и доступная цена.

В этой статье мы рассмотрим новые седаны, которые выделяются на фоне конкурентов благодаря передовым технологиям, стильному дизайну и экономичным двигателям. "Телеграф" рассказывает о 3 таких моделях.

2024 VW Jetta Sport: $23 810

Volkswagen Jetta Sport – это элегантный седан, воплощающий в себе динамичность и стиль. Внешний вид модели привлекает внимание благодаря спортивным элементам дизайна, в частности, другой радиаторной решетке, динамическим линиям кузова и большим колесным дискам.

Что касается двигателей, Jetta Sport может быть оснащена разными вариантами, начиная от мощных бензиновых до эффективных турбодизельных. Это дает водителю возможность выбрать тот, который отвечает его требованиям.

Jetta Sport в разных комплектациях может комплектоваться передовыми технологиями и системами безопасности. Современные развлекательные системы, адаптивный круиз-контроль и системы предупреждения об опасных ситуациях – это лишь несколько аспектов, делающих вождение на Jetta Sport не только комфортным, но и безопасным.

Subaru Impreza RS: 29 005 долларов

Subaru Impreza RS – это спортивный седан, который отличается от других современным дизайном и хорошими техническими характеристиками. Облик этого автомобиля можно описать так: что-то среднее между агрессивностью и элегантностью. Четко выраженная радиаторная решетка и динамические формы кузова определяют его спортивный характер.

Что касается производительности, то Impreza RS оснащена мощным Boxer-двигателем. Можно выбрать между пяти- и шестиступенчатой "механикой" или автоматом.

Особенность Impreza RS заключается не только в спортивном виде, но и в использовании передовых технологий безопасности и водительской помощи. Системы автоматического торможения, распознавания слепых зон и другие функции повышают безопасность во время поездок.

Toyota Prius LE: $29 540

Toyota Prius LE – новенький гибридный автомобиль в кузове седана и хэтчбека, который имеет довольно элегантный дизайн. Он современный и эргономичный, с повышенной практичностью и функциональностью.

Сердцем Prius LE является бензиновый двигатель, дополненный электрическим мотором. Эта комбинация позволяет автомобилю потреблять еще меньше горючего.

Эта Toyota оснащена рядом систем безопасности Safety Sense. Сюда входит система аварийного торможения, контроль полосы движения и вспомогательные системы избегания столкновений.

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