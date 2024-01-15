Найкращі авто з найбільшої технологічної виставки світу 2024: названо топ-5

Показувати свої творіння на цій виставці можуть лише найкращі

Найбільша технологічна виставка світу CES® 2024 цьогоріч зібрала у Лос-Анджелесі провідних виробників техніки, гаджетів, електромобілів і навіть літальних апаратів. Вироби, представлені на заході, по-справжньому варті уваги.

Особливо це стосується концепт-карів, передсерійних автомобілів тощо. А Hyundai, який представив найрозкішніший седан зовсім недавно, вирішив здивувати, показавши аеротаксі. Про найкрутіші вироби різних автовиробників розповідає видання Techloy.

Концепт-кар Honda Sports EV

На виставці у Лос-Анджелесі Honda показала свої концептуальні моделі Honda 0 Series, Saloon і Space-Hub. Очікується, що вони вийдуть у 2026 році і матимуть якусь нову технологію перетворення енергії з акумуляторами високої щільності. Авто матиме чудові аеродинамічні характеристики, гарантуючи хороший запас ходу з невеликими затратами ємності батареї.

Щодо дизайну, то очевидно, що він максимально футуристичний. Стиль дещо агресивний, але лінії витончені.

Hyundai Electric Air Taxi

Китайський виробник техніки та гаджетів представив електричне повітряне таксі, призначене для міських поїздок. Він має 8 поворотних роторів та електричну рухову систему. Завдяки цьому аеротаксі працює так тихо, як посудомийка.

Як зазначає виробник, електричне таксі розробили, щоб повною мірою використовувати всі переваги нових електричних силових установок. Працювати над його сертифікацією почнуть уже в середині 2024 року, а до його кінця розпочнуть льотні випробування. Офіційно електротаксі випустять у загальне користування у 2028 році.

Sony EV з DualSense-Control, Afeela

Sony EV показала свою нову технологію автономного водіння, яка дає можливість дистанційного водіння з допомогою контролера PlayStation DualSense. Ця технологія вперше з’явиться у седані Afeela, який розробляють разом з японським автовиробником Honda.

Фінальний прототип електрокара має витончений сучасний дизайн, а у салоні повно високотехнологічних функцій. Наприклад, тут є технології доповненої реальності, 3D-карти, не кажучи вже про просунуту інформаційно-розважальну систему чи багатокамерну систему допомоги водію з штучним інтелектом і таким іншим.

Mercedes Benz Concept CLA Class

Mercedes Benz представила свій перший концепт Concept CLA Class, заснований на модульній архітектурі Mercedes-Benz. Запас ходу цього авто складе потужні 750 кілометрів.

Автомобіль отримає новий віртуальний помічник MBUX. Він використовує штучний інтелект та 3D-графіку.

VF Wild

На цьогорічній виставці технологій також показала своє нове творіння компанія Vinfast. Вона створила електричний пікап під назвою VF Wild.

Цей автомобіль не дуже великий — 5,3 метра в довжину та 2 метри у ширину. Бокових дзеркал тут немає, а велике вітрове скло з’єднане з панорамним дахом.

Двері тут відкриваються у протилежних напрямках для більшої зручності. А сидіння розкладаються в одне величезне спальне місце.

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