Лучшие авто с крупнейшей технологической выставки мира 2024: названо топ-5

Показывать свои творения на этой выставке могут только самые лучшие

Крупнейшая технологическая выставка мира CES® 2024 собрала в Лос-Анджелесе ведущих производителей техники, гаджетов, электромобилей и даже летательных аппаратов. Изделия, представленные на мероприятии, по-настоящему заслуживают внимания.

Особенно это касается концепт-каров, предсерийных автомобилей. А Hyundai, представивший самый роскошный седан совсем недавно, решил удивить, показав аэротакси. О самых крутых изделиях разных автопроизводителей рассказывает издание Techloy.

Концепт-кар Honda Sports EV

На выставке в Лос-Анджелесе Honda показала свои концептуальные модели Honda 0 Series, Saloon и Space-Hub. Ожидается, что они выйдут в 2026 году и будут иметь новую технологию преобразования энергии с аккумуляторами высокой плотности. Авто будет иметь отличные аэродинамические характеристики, гарантируя хороший запас хода с небольшими затратами емкости батареи.

Что касается дизайна, то разумеется, что он очень футуристичен. Стиль несколько агрессивен, но линии изящны.

Hyundai Electric Air Taxi

Китайский производитель техники и гаджетов представил электрическое такси, предназначенное для городских поездок. Он имеет 8 поворотных роторов и электрическую двигательную систему. Благодаря этому аэротакси работает так тихо, как посудомойка.

Как отмечает производитель, электрическое такси было разработано, чтобы в полной мере использовать все преимущества новых электрических силовых установок. Работать над его сертификацией начнут уже в середине 2024, а к его концу начнут летные испытания. Официально электротакси будет выпущено в общее пользование в 2028 году.

Sony EV с DualSense-Control, Afeela

Sony EV показала свою новую технологию автономного вождения, которая дает возможность дистанционного вождения с помощью контроллера PlayStation DualSense. Эта технология впервые появится в седане Afeela, разрабатываемом вместе с японским автопроизводителем Honda.

Финальный прототип электрокара имеет утонченный современный дизайн, а в салоне полно высокотехнологичных функций. Например, здесь есть технологии дополненной реальности, 3D-карты, не говоря уже о продвинутой информационно-развлекательной системе или многокамерной системе помощи водителю с искусственным интеллектом и так далее.

Mercedes Benz Concept CLA Class

Mercedes-Benz представила свой первый концепт Concept CLA Class, основанный на модульной архитектуре Mercedes-Benz. Запас хода этого авто составит 750 километров.

Автомобиль получит новый виртуальный ассистент MBUX. Он использует искусственный интеллект и 3D-графику.

VF Wild

На выставке технологий также показала свое новое творение компания Vinfast. Она создала электрический пикап под названием VF Wild.

Этот автомобиль не очень большой – 5,3 метра в длину и 2 метра в ширину. Боковых зеркал здесь нет, а большое ветровое стекло соединено с панорамной крышей.

Дверь здесь открывается в противоположных направлениях для большего удобства. А сиденья раскладываются в одно огромное спальное место.

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