Bentley "на минималках": Hyundai представила самый роскошный седан

Это настоящее произведение искусства

Автомобиль бизнес-класса Genesis G80 2024 модельного года от автопроизводителя Hyundai luxury представлен. Это самое лучшее роскошное авто среднего размера, которое уже скоро появится на американском рынке. В Европе – ориентировочно в середине следующего года.

От своих предыдущих версий машина внешне отличается новым узором радиаторной решетки, адаптивной технологией Micro Lens Array, а также новыми 20-дюймовыми колесами, которые по дизайну похожи на авиационный пропеллер. В заднем бампере есть скрытые отверстия для выхлопной трубы.

Заглянув в салон, видим 14,5-дюймовый экран информационной системы и 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, объединенные в один 27-дюймовый дисплей. Есть сенсорные кнопки управления кондиционером и другими функциями, а селектор коробки теперь имеет поворотный диск. Руль тоже новый, как и центральная консоль.

В спортивном пакете также будут еще большие воздухозаборники, плоский руль и отделка из углеродного волокна. Есть 10 разных цветов кузова. Среди новых вариантов – коричневый, под названием Brooklyn Brown.

Техническая составляющая

Что касается двигателей, то производитель не раскрывает эту информацию. Предполагается, что основным в топовых моделях будет 3,5-литровый твин-турбо V6 GV80 Coupe с электрическим наддувом.

Genesis G80 позиционируют в качестве конкурента Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 серии, хотя автомобиль значительно превышает эти модели по характеристикам. А просторный салон и изысканный дизайн кузова делает его бюджетным конкурентом Bentley. Машина будет предлагаться по цене от 85 тысяч долларов за базовую комплектацию.

Как писал "Телеграф" ранее, один из лучших кроссоверов на "автомате" стоит в Украине всего 10 тысяч долларов.