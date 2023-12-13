Bentley "на мінімалках": Hyundai представила найрозкішніший седан

Це справжній витвір мистецтва

Автомобіль бізнес-класу Genesis G80 2024 модельного року від автовиробника Hyundai luxury представлено. Це найкраще розкішне авто середнього розміру, яке уже скоро з’явиться на американському ринку. У Європі — орієнтовно у середині наступного року.

Від своїх попередніх версій машина зовні відрізняється новим візерунком решітки радіатора, адаптивною технологією Micro Lens Array, а також новими 20-дюймовими колесами, які за дизайном схожі на авіаційний пропелер. У задньому бампері є приховані отвори для вихлопної труби.

Заглянувши у салон, бачимо 14,5-дюймовий екран інформаційної системи та 12,3-дюймову цифрову панель приладів, що об’єднані в один 27-дюймовий дисплей. Є сенсорні кнопки керування кондиціонером та іншими функціями, а селектор коробки передач тепер має поворотний диск. Кермо теж нове, як і центральна консоль.

У спортивному пакеті також будуть ще більші повітрозабірники, плоске кермо і оздоблення з вуглецевого волокна. Є 10 різних кольорів кузова. Серед нових варіантів — коричневий, під назвою Brooklyn Brown.

Технічна складова

Щодо двигунів, то виробник не розкриває цієї інформації. Передбачається, що основним у топових моделях буде 3,5-літровий твін-турбо V6 GV80 Coupe з електричним наддувом.

Genesis G80 позиціонують як конкурент Mercedes-Benz E-Class та BMW 5 серії, хоч автомобіль значно перевищує ці моделі за характеристиками. А просторий салон і вишуканий дизайн кузова робить його бюджетним конкурентом Bentley. Машина пропонуватиметься за ціною від 85 тисяч доларів за базову комплектацію.

Як писав "Телеграф" раніше, один з найкращих кросоверів на "автоматі" коштує в Україні всього 10 тисяч доларів.