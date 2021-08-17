Колишній начальник МВС Дніпропетровської області, Віталій Глуховеря, пішов з життя під час відпочинку в Туреччині.

У вівторок, 17 серпня, на 58 році життя помер екс-начальник Дніпропетровського обласного Міністерства внутрішніх справ Віталій Глуховеря.

Про це 17 серпня повідомляє "Дніпро оперативне".

Як пишуть в ЗМІ, смерть сталася, коли колишній начальник МВС перебував на відпочинку в Туреччині. Причиною стало те, що у Глуховері відірвався тромб.

Про померлого начальника відомо, що він з 1998 по 2003 керував Дніпропетровської обласної міліцією.

Більш ніж через десять років, навесні 2014 року, Глуховерю призначили керівником Дніпропетровського обласного управління МВС України.

Згодом колишній глава МВС Арсен Аваков призначив його начальником Головного управління міністерства в Дніпропетровській області.

Крім того, в період з листопада 2015 до 2017 року Глуховеря був ректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ, а пізніше зайняв посаду начальника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Пізніше, з 2019 по 2021 роки, Глуховерю понизили і він став проректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ.

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