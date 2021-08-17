Бывший начальник МВД Днепропетровской области, Виталий Глуховеря, ушел из жизни во время отдыха в Турции.

Во вторник, 17 августа, на 58 году жизни умер экс-начальник Днепропетровского областного Министерства внутренних дел Виталий Глуховеря.

Об этом 17 августа сообщает "Днепр оперативный".

Как пишут в СМИ, смерть произошла, когда бывший начальник МВД находился на отдыхе в Турции. Причиной стало то, что у Глуховери оторвался тромб.

Об умершем начальнике известно, что он с 1998 по 2003 руководил Днепропетровской областной милицией.

Более чем через десять лет, весной 2014, Глуховерю назначили руководителем Днепропетровского областного управления МВД Украины.

Со временем бывший глава МВД Арсен Аваков назначил его начальником Главного управления министерства в Днепропетровской области.

Кроме того, в период с ноября 2015 до 2017 года Глуховеря был ректором Днепропетровского университета внутренних дел, а позже занял должность начальника Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Позже, с 2019 по 2021 года, Глуховерю понизили и он стал проректором Днепропетровского университета внутренних дел.

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