Напередодні Спаса в Україні злетять ціни на яблука

На деякі сорти ціна може піднятися неймовірно високо

Влітку 2021 року в Україні можуть серйозно піднятися ціни на яблука — перше подорожчання українці можуть відчути вже напередодні Яблучного Спаса.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані "1+1".

Відзначимо, що цей рік дається важко фермерам. Холодний червень, рекордно спекотний липень і періодичні зливи погубили вагому частину врожаю. Зокрема, сильно постраждали абрикоси і виноград.

Але також це позначилося і на яблуках, — в цьому році їх буде не так вже й багато, на тлі чого зростуть ціни. Експерти стверджують, що ціна на деякі сорти може досягати 70 гривень за кілограм.

Напередодні Яблучного Спаса 19 серпня, перед яким всі активно почнуть купувати яблука, ціна теж швидше за все підніметься на них.

Читайте також: Категорія Рецепти Топ-5 нескладних рецептів випічки з яблуками П'ять простих і дуже смачних рецептів випічки з яблуками на Яблучний Спас.

Раніше "Телеграф" публікував підбірку прикмет, традицій і заборон, пов'язаних з Яблучним Спасом.