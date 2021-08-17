У київській клініці виявили злочинну схему продажу дітей в Східну Азію.

В одній зі спеціалізованих клінік Києва незаконно продавали новонароджених під виглядом сурогатного материнства. Таким чином, як мінімум 13 дітей вивезли в одну з країн Східної Азії.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко на сторінці в Facebook.

За його словами, клініка отримувала по 70 тис. доларів США (майже 1 млн 870 тис. грн) за одну дитину.

"Цей факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскованої під сурогатне материнство, оперативники департаменту міграційної поліції і слідчі документували більш як два роки", — пише Клименко.

Також він говорить, що організував злочинну схему керівник столичної клініки, якому знаходили клієнтів.

"Для того, щоб отримати дитину, замовник повинен укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдоподружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися, і батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії", — розповідає деталі схеми Клименко.

Також він повідомляє, що трьох новонароджених в процесі документування злочину вдалося вилучити та передати соціальним службам.

Але все ж, ще як мінімум 13 дітей вивезли з України злочинним способом, говорить глава Нацполіції.

Клименко зазначив, що між сурогатним материнством і торгівлею дітьми дуже тонка грань.

Він заявив про необхідність законодавчого врегулювання питання сурогатного материнства, щоб повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 27 липня 2021 року співробітники СБУ викрили схему, згідно з якою дітей, народжених в Україні, продавали за кордон за кругленьку суму, а деякі немовлята і зовсім гинули.

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