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Смертність нижче, хворих ще більше — хроніки коронавірусу в Україні на 20 серпня

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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Смертність нижче, хворих ще більше — хроніки коронавірусу в Україні на 20 серпня Новина оновлена 20 серпня 2021, 08:47
Тестування на COVID-19

Медики виявили на 40 випадків за добу більше, ніж напередодні.

В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом на добу. Станом на 20 серпня в країні зафіксували 1600 нових інфікувань COVID-19. Серед захворілих — 112 дітей і 46 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

За добу 19 серпня в Україні також:

  • госпіталізували — 597 людей;
  • летальних випадків — 26;
  • одужали — 882 людини.

Потестували на коронавірус в четвер 48 942 рази, серед них тестів методом ПЛР — 23 478.

Найбільша кількість хворих на добу продовжує залишатися в столиці України. Київ не перевищив показник попереднього дня — за 19 серпня тут захворіли на коронавірус 222 людини.

Серед лідерів по захворюваності коронавірусом також Одеська (109), Донецька (108), Запорізька (97) і Харківська (86) області.

Найменша кількість нових випадків COVID-19 в Кіровоградській області. Там захворіли 10 людей.

Раніше "Телеграф" писав, що в дитячому таборі "Молода гвардія" під Одесою захворіли коронавірусом понад 50 осіб. Також МОЗ запропонував відзначати заклади з повністю вакцинованих персоналом спеціальними значками.

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