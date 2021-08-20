Смертність нижче, хворих ще більше — хроніки коронавірусу в Україні на 20 серпня
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Медики виявили на 40 випадків за добу більше, ніж напередодні.
В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом на добу. Станом на 20 серпня в країні зафіксували 1600 нових інфікувань COVID-19. Серед захворілих — 112 дітей і 46 медпрацівників.
Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.
За добу 19 серпня в Україні також:
- госпіталізували — 597 людей;
- летальних випадків — 26;
- одужали — 882 людини.
Потестували на коронавірус в четвер 48 942 рази, серед них тестів методом ПЛР — 23 478.
Найбільша кількість хворих на добу продовжує залишатися в столиці України. Київ не перевищив показник попереднього дня — за 19 серпня тут захворіли на коронавірус 222 людини.
Серед лідерів по захворюваності коронавірусом також Одеська (109), Донецька (108), Запорізька (97) і Харківська (86) області.
Найменша кількість нових випадків COVID-19 в Кіровоградській області. Там захворіли 10 людей.
Раніше "Телеграф" писав, що в дитячому таборі "Молода гвардія" під Одесою захворіли коронавірусом понад 50 осіб. Також МОЗ запропонував відзначати заклади з повністю вакцинованих персоналом спеціальними значками.
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