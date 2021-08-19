"Мы вакцинированы от COVID-19": в Минздраве предлагают помечать помещения специальными стикерами (фото)

Также министерство призывает к массовой вакцинации трудовых коллективов

Министерство здравоохранения Украины расширило свою инициативу по специальным меткам для вакцинированных коллективов отелей и ресторанов. Теперь стикеры о вакцинации предлагают клеить на любых заведениях.

Об этом в четверг, 19 августа, написали в Telegram-канале Минздрава.

Стикеры с отметкой о вакцинации предлагают размещать во всех помещениях коллективов, персонал которого привился от COVID-19.

В Минздраве считают, что наклейки со словами "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!" продемонстрируют гражданам заботу как о сотрудниках, так и о посетителях.

К слову, скачать стикеры и распечатать их можно ЗДЕСЬ. Вот варианты некоторых из них:

Напомним, ранее Государственное агентство по развитию туризма Украины предложило ввести так называемый "знак безопасности" для гостиниц с полностью вакцинированным персоналом. Такие заведения обещали внести в специальный список на сайте госагентства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже не первый месяц говорят о предоставлении "льгот" для вакцинированных украинцев. Больше всего они должны выручить во время локдауна.