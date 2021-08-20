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У Фірташа відберуть черкаський "Азот"

Автор
Г. Лубенець
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У Фірташа відберуть черкаський "Азот" Новина оновлена 20 серпня 2021, 19:57
ПрАТ "Азот"

В даний час завод належить групі Фірташа.

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було прийнято рішення про повернення в державну власність черкаського хімічного заводу "Азот".

Про це розповів під час брифінгу в п’ятницю секретар РНБО Олексій Данилов.

Він заявив, що ПрАТ "Азот" потрапило в приватну власність "шахрайським шляхом". Крім нього РНБО має намір повернути в держвласність АТ "Черкасигаз".

Кабміну і НКЦБФР доручено протягом місяця встановити, як "Черкасигаз" перейшов в руки приватних осіб і оцінити збиток для держави, пов’язаний з втратою над ним контролю.

Як відомо, "Азот" належать групі OSTCHEM, якою володіє олігарх Дмитро Фірташ. Як випливає з назви, його основною діяльністю є виробництво азотних добрив. Завод випускає близько мільйона тонн аміачної селітри на рік, що є найбільшим показником по Україні.

У штаті "Азоту" числиться близько 4,5 тисяч працівників.

"Черкасигаз" пов’язували з бізнесменами Ігорем Вороніним і Юрієм Величко, які раніше мали високі посади в структурах Фірташа.

Як повідомлялося раніше, 18 червня цього року РНБО ввів санкції проти Фірташа через поставки титану оборонним підприємствам РФ.

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