Палахкотять хрущовки — два масштабні пожежі в Києві і області менше ніж за 12 годин (фото, відео)

В обох випадках загорілися даху п’ятиповерхівок.

Неспокійна ніч з 20 на 21 серпня видалася на Київщині. Тут співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій загасили відразу два масштабні пожежі.

Ранній ранок суботи для жителів Голосіївського району виявився непростим — на вулиці Васильківська, 47 спалахнув дах п’ятиповерхівки. На свіже повітря рятувальники вивели 50 осіб, ще чотирьом допомогли евакуюватися.

Площа вогню склала близько 600 квадратних метрів. Щоб його загасити знадобилися зусилля 40 пожежних і дві години. Масштаби загоряння було видно здалеку.

Увечері в п’ятницю загорівся аналогічний будинок в Броварах. На вулиці Гагаріна, 11 палахкотіли дві квартири і дах п’ятиповерхівки. За оцінкою рятувальників площа пожежі склала близько двох тисяч квадратних метрів.

Пожежа в Броварах 20 серпня

Ліквідували пожежу три години. На щастя, обійшлося без жертв. Врятували чотирьох осіб. Попередньо — загорілася проводка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про масштабну пожежу в Одеській області — вогонь охопив склад одного з супермаркетів. Також, рятувальники, поспішаючи на виклик, самі потрапили в ДТП на Івано-Франківщині.