Крок відчаю і помсти: в МЗС України розкритикували РФ за введення санкцій проти Кулеби, Данилова та інших українських діячів

Уряд Російської Федерації 20 серпня ввів санкції проти частини українських чиновників і дипломатів.

Серед нових учасників списку опинились глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко. Український МЗС відреагував на ситуацію і назвав це "кроком відчаю" і "провокацією" перед самітом " Кримська платформа ".

Про це йде мова в заяві українського МЗС.

У Міністерстві відзначили, що тиск не завадить послідовній політиці України щодо протидії російській агресії. Глава МЗС, Дмитро Кулеба, вважає, що "їм допекло", адже зазвичай глав дипломатичних відомств не чіпають.

"Росія обіцяла помститися за Кримську платформу. І Росія помстилася мені", — написав дипломат у повідомленні.

Під економічні санкції РФ потрапила також перша заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Вона зазначила, що це її персональне політичне зростання.

Саміт "Кримська платформа" відбудеться в Києві 23 серпня. У ньому братимуть участь понад 45 країн і організацій. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав його "шабашем", за що отримав відповідь від Кулеби.