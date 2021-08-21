Рус

Крок відчаю і помсти: в МЗС України розкритикували РФ за введення санкцій проти Кулеби, Данилова та інших українських діячів

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читати російською
Автор
69
Крок відчаю і помсти: в МЗС України розкритикували РФ за введення санкцій проти Кулеби, Данилова та інших українських діячів Новина оновлена 21 серпня 2021, 15:36
РФ не вводила санкції з 2020 року

Уряд Російської Федерації 20 серпня ввів санкції проти частини українських чиновників і дипломатів.

Серед нових учасників списку опинились глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко. Український МЗС відреагував на ситуацію і назвав це "кроком відчаю" і "провокацією" перед самітом " Кримська платформа ".

Про це йде мова в заяві українського МЗС.

У Міністерстві відзначили, що тиск не завадить послідовній політиці України щодо протидії російській агресії. Глава МЗС, Дмитро Кулеба, вважає, що "їм допекло", адже зазвичай глав дипломатичних відомств не чіпають.

"Росія обіцяла помститися за Кримську платформу. І Росія помстилася мені", — написав дипломат у повідомленні.

Під економічні санкції РФ потрапила також перша заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Вона зазначила, що це її персональне політичне зростання.

Саміт "Кримська платформа" відбудеться в Києві 23 серпня. У ньому братимуть участь понад 45 країн і організацій. Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав його "шабашем", за що отримав відповідь від Кулеби.

Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Статті
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"