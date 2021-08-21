Укр

Шаг отчаяния и мести: в МИД Украины раскритиковали РФ за введение санкций против Кулебы, Данилова и других украинских деятелей

Автор
Г. Михайлова
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Шаг отчаяния и мести: в МИД Украины раскритиковали РФ за введение санкций против Кулебы, Данилова и других украинских деятелей Новость обновлена 21 августа 2021, 15:36
РФ не вводила санкции с 2020 года

Правительство Российской Федерации 20 августа ввело санкции против части украинских чиновников и дипломатов.

Среди новых участников санкционного списка оказался глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Украинский МИД отреагировал на ситуацию и назвал это "шагом отчаяния" и "провокацией" перед саммитом "Крымская платформа".

Об этом идет речь в заявлении украинского МИДа.

В Министерстве отметили, что давление не помешает последовательной политике Украины по противодействию российской агрессии. Глава МИДа, Дмитрий Кулеба, считает, что "им допекло", ведь обычно глав дипломатических ведомств не трогают.

"Россия обещала отомстить за Крымскую платформу. И Россия отомстила мне", — написал дипломат в сообщении.

Под экономические санкции РФ попала также первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова. Она отметила, что это ее персональный политический рост.

Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. В нем будут участвовать более 45 стран и организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал его "шабашем", за что получил ответ от Кулебы.

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