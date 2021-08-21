Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу (фото)
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Вакцини незабаром підуть в регіони.
Німеччина, напередодні візиту канцлера країни Ангели Меркель до Києва, передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в Фейсбук.
"Зараз вакцина знаходиться на національному складі компанії "Фармасофт", яка забезпечує зберігання і логістику відповідно до вимог" холодового ланцюга", — написав він.
Ляшко додав, що ці вакцини будуть доставлені по регіонах через "декілька днів".
Він подякував уряду Німеччини за підтримку і співпрацю в сфері охорони здоров’я.
У посольстві Німеччини в Києві також додали, що Україна є першою країною, яка отримала вакцини на двосторонній основі.
Як повідомлялося раніше, в додатку "Дія" для iOS вже можна отримати сертифікат вакцинації.
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