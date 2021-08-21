Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцин от коронавируса (фото)
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Вакцины вскоре пойдут в регионы.
Германия, накануне визита канцлера страны Ангелы Меркель в Киев, передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса AstraZeneca.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в Фейсбук.
"Сейчас вакцина находится на национальном составе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями "холодовой цепи", — написал он.
Ляшко добавил, что эти вакцины будут доставлены по регионам через "несколько дней".
Он поблагодарил правительство Германии за поддержку и сотрудничество в сфере здравоохранения.
В посольстве Германии в Киеве также добавили, что Украина является первой страной, которая получила вакцины на двусторонней основе.
Как сообщалось ранее, в приложении "Дия" для iOS уже можно получить сертификат вакцинации.
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