Германия передала Украине 1,5 миллиона доз вакцин от коронавируса (фото)

Вакцины вскоре пойдут в регионы.

Германия, накануне визита канцлера страны Ангелы Меркель в Киев, передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в Фейсбук.

"Сейчас вакцина находится на национальном составе компании "Фармасофт", которая обеспечивает хранение и логистику в соответствии с требованиями "холодовой цепи", — написал он.

Ляшко добавил, что эти вакцины будут доставлены по регионам через "несколько дней".

Он поблагодарил правительство Германии за поддержку и сотрудничество в сфере здравоохранения.

В посольстве Германии в Киеве также добавили, что Украина является первой страной, которая получила вакцины на двусторонней основе.

Как сообщалось ранее, в приложении "Дия" для iOS уже можно получить сертификат вакцинации.