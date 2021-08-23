Перевибори і новий Майдан? Астролог озвучила прогноз для України

Астролог прогнозує в найближчому майбутньому України політичну кризу

Напередодні 30-го Дня Незалежності "Телеграф" дізнався, яке майбутнє Україні пророкують зірки. Свій астрологічний прогноз нашому виданню озвучила астролог Аріна Артурівна.

Якщо розглядати карту України, то Сонце України знаходиться в знаку Діви, що вказує на місцевість, де багато сільськогосподарських і промислових підприємств, медичних установ, а також розвинена сфера обслуговування. За словами астролога, Сонце в з’єднанні з Венерою, Меркурієм, Юпітером свідчить про жадібність менталітету, меркантильність й отримання вигоди за всяку ціну. Крім того, Сонце характеризує верховний орган.

"І це логічно, який менталітет, такий і уряд — тобто вигода понад усе. Образ, який бачать інші держави, це Україна, як слуга суспільства, тобто робітничий клас, який працює за наймом", — пояснила астролог.

Місяць, який знаходиться у Водолії, символізує народ і популярну ідеологію в країні. За словами астролога, це говорить про бунтарський дух народу, про те, що масова ідеологія прагне до новаторства, сучасних технологій, реформ, демократії, незалежності, монетизації бізнесу.

"Що якраз співпадає з місією президента, у якого Сонце знаходиться в цьому ж знаку. Але присутня опозиція Місяця президента з Місяцем країни, що може повідомляти про відсутність взаєморозуміння з народом, або з ідеологією самого уряду, — уточнює астролог. — Це той складний випадок, коли потрібно знайти баланс і догодити і потребам народу, і потребам бюрократично-олігархічних кланів і олігархів".

Прогноз астролога для України

Як розповіла астролог, восени можлива політична криза в країні, перевибори, Майдан, організований проти президента. У листопаді-грудні "активізуються таємні вороги", Росія, опозиція і політичні шкідники, які "будуть діяти з-під палки".

У 2022-2023 роках, за прогнозом астролога, період радикальних змін і несподіваних подій. Все старе, віджиле піде, багато неконкурентно-здатних підприємств, які використовують застарілі методи роботи, закриються. Збільшиться безробіття і фріланс.

"Реорганізація багатьох підприємств, багато хто піде в онлайн режим. Впровадження нових технологій і використання передових програм в виробництвах, засобах зв’язку і комунікації", — перераховує астролог.

Крім того, астролог прогнозує великомасштабні події в країні, відзначаючи, що ймовірно будуть залучені в силову боротьбу різні структури.

Раніше астролог Людмила Халанська розповіла "Телеграфу", хто з президентів України найбільш сумісний з гороскопом країни, а хто — більше орієнтується на особисті інтереси.