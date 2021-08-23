Перевыборы и новый Майдан? Астролог озвучила прогноз для Украины

Астролог прогнозирует в ближайшем будущем Украины политический кризис

Накануне 30-го Дня Независимости "Телеграф" узнал, какое будущее Украине пророчат звезды. Свой астрологический прогноз нашему изданию озвучила астролог Арина Артуровна.

Если рассматривать карту Украины, то Солнце Украины находится в знаке Девы, что указывает на местность, где много сельскохозяйственных и промышленных предприятий, медицинских учреждений, а также развита сфера обслуживания. По словам астролога, Солнце в соединении с Венерой, Меркурием, Юпитером свидетельствует о жадности менталитета, меркантильности и получении выгоды любой ценой. Кроме того, Солнце характеризует верховный орган.

"И это логично, какой менталитет, такое и правительство – то есть выгода превыше всего. Образ, который видят другие державы, это Украина, как слуга общества, то есть рабочий класс, работающий по найму", — пояснила астролог.

Луна, которая находится в Водолее, символизирует народ и популярную идеологию в стране. По словам астролога, это говорит о бунтарском духе народа, о том, что массовая идеология стремится к новаторству, современным технологиям, реформам, демократии, независимости, монетизации бизнеса.

"Что как раз совпадает с миссией президента, у которого Солнце находится в этом же знаке. Но присутствует оппозиция Луны президента с Луной страны, что может сообщать об отсутствии взаимопонимании с народом, либо с идеологией самого правительства, — уточняет астролог. — Это тот сложный случай, когда нужно найти баланс и угодить и нуждам народа, и нуждам бюрократическо-олигархических кланов и олигархов".

Прогноз астролога для Украины

Как рассказала астролог, осенью возможен политический кризис в стране, перевыборы, Майдан, организованный против президента. В ноябре-декабре "активизируются тайные враги", Россия, оппозиция и политические вредители, которые "будут действовать из-под палки".

В 2022–2023 годах, по прогнозу астролога, период радикальных перемен и неожиданных событий. Все старое, отжившее уйдет, многие неконкурентно-способные предприятия, которые используют устаревшие методы работы, закроются. Увеличится безработица и фриланс.

"Реорганизация многих предприятий, многие уйдут в онлайн режим. Внедрение новых технологий и использование передовых программ в производствах, средствах связи и коммуникации", — перечисляет астролог.

Кроме того, астролог прогнозирует крупномасштабные события в стране, отмечая, что вероятно будут вовлечены в силовую борьбу различные структуры.

Ранее астролог Людмила Халанская рассказала "Телеграфу", кто из президентов Украины наиболее совместим с гороскопом страны, а кто – больше ориентируется на личные интересы.