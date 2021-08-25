COVID-19 в Україні: випадків захворюваності знову стало більше

Напередодні, за 23 серпня, зафіксували на півсотні випадків менше.

В Україні за минулу добу 24 серпня коронавірус виявили у 727 людей. Після Дня Незалежності епідеміологи очікують сплеску захворюваності. За святковий день захворіли 46 дітей і 10 медпрацівників.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

Також за добу Дня Незалежності:

госпіталізовані — 682 осіб

летальних випадків — 20

одужали — 382 людини.

За добу 24 серпня зроблено 26 204 тести, серед них методом ПЛР — 12 855.

Лідером за захворюваністю залишається столиця України — Київ. Там за 24 серпня виявили 109 випадків коронавірусу. Також серед регіонів України на чолі антирейтингу опинилися Одеська (62), Запорізька (62), Тернопільська (57) і Чернівецька (55) області.

Найменша кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Закарпатській (3) і Кіровоградській (6) областях. Менше 10 випадків COVID-19 відзначили в Житомирській (8), Волинській (9) і Чернігівській (7) областях.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Польщі Анджей Дуда передав Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом