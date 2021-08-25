COVID-19 в Украине: случаев заболеваемости вновь стало больше
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Накануне, за 23 августа, зафиксировали на полсотни случаев меньше.
В Украине за минувшие сутки 24 августа коронавирус выявили у 727 людей. После Дня Независимости эпидемиологи ожидают всплеска заболеваемости. За праздничный день заболели 46 детей и 10 медработников.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
Также за сутки Дня Независимости:
- госпитализированы — 682 человек
- летальных случаев — 20
- выздоровели — 382 человека.
За сутки 24 августа сделано 26 204 теста, среди них методом ПЦР — 12 855.
Лидером по заболеваемости остается столица Украины — Киев. Там за 24 августа выявили 109 случаев коронавируса. Также среди регионов Украины во главе антирейтинга оказались Одесская (62), Запорожская (62), Тернопольская (57) и Черновицкая (55) области.
Наименьшее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Закарпатской (3) и Кировоградской (6) областях. Менее 10 случаев COVID-19 отметили в Житомирской (8), Волынской (9) и Черниговской (7) областях.
Ранее "Телеграф" писал, что президент Польши Анджей Дуда передал Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом