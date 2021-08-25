Укр

COVID-19 в Украине: случаев заболеваемости вновь стало больше

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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COVID-19 в Украине: случаев заболеваемости вновь стало больше Новость обновлена 25 августа 2021, 09:00
За все время пандемии в стране заболели 2 276 590 человек.

Накануне, за 23 августа, зафиксировали на полсотни случаев меньше.

В Украине за минувшие сутки 24 августа коронавирус выявили у 727 людей. После Дня Независимости эпидемиологи ожидают всплеска заболеваемости. За праздничный день заболели 46 детей и 10 медработников.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Также за сутки Дня Независимости:

  • госпитализированы — 682 человек
  • летальных случаев — 20
  • выздоровели — 382 человека.

За сутки 24 августа сделано 26 204 теста, среди них методом ПЦР — 12 855.

Лидером по заболеваемости остается столица Украины — Киев. Там за 24 августа выявили 109 случаев коронавируса. Также среди регионов Украины во главе антирейтинга оказались Одесская (62), Запорожская (62), Тернопольская (57) и Черновицкая (55) области.

Наименьшее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Закарпатской (3) и Кировоградской (6) областях. Менее 10 случаев COVID-19 отметили в Житомирской (8), Волынской (9) и Черниговской (7) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Польши Анджей Дуда передал Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

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