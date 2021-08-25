Тіло чоловіка, якого віднесло в море на Херсонщині, знайшли в Криму

Батько з сином зникли під час купання на острові Джарилгач ще 19 серпня.

У Херсонській області 31-річний чоловік з восьмирічним сином вирушили поплавати на матраці. На жаль літній відпочинок закінчився трагедією — тіло дитини знайшли практично відразу в воді біля берега. Чоловіка шукали водолази, рятувальники, але безуспішно. На море був сильний вітер і вони підозрювали, що його віднесло від берега сильно далеко. Через тиждень пошуків його тіло виявили поблизу селища Чорноморське на заході Криму. Чоловіка звали Михайло Качмар.

Михайло Качмар

Про це в Facebook написала знайома родини Христина Левицька. Її дитина дружила із загиблим хлопчиком.

Батько і син приїхали відпочити на море в смт Лазурне Херсонської області зі Львова. Коли мати не змогла додзвонитися до рідних, вона звернулася до до рятувальників.

Маленький Матвій навчався у другому класі. Його поховали 24 серпня.

Матвій Качмар

У сім’ї було троє дітей. Мати хлопчика, Ірина Качмар, залишилася з двома дочками. Батьківське співтовариство ліцею, де навчався Матвій збирає для сім’ї матеріальну допомогу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Польщі потонув дворічний українець — його батьки відсипалися після бурхливої ночі.