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Тіло чоловіка, якого віднесло в море на Херсонщині, знайшли в Криму

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Тіло чоловіка, якого віднесло в море на Херсонщині, знайшли в Криму Новина оновлена 25 серпня 2021, 10:47
Пошуки велися в околицях острова і українського берега.

Батько з сином зникли під час купання на острові Джарилгач ще 19 серпня.

У Херсонській області 31-річний чоловік з восьмирічним сином вирушили поплавати на матраці. На жаль літній відпочинок закінчився трагедією — тіло дитини знайшли практично відразу в воді біля берега. Чоловіка шукали водолази, рятувальники, але безуспішно. На море був сильний вітер і вони підозрювали, що його віднесло від берега сильно далеко. Через тиждень пошуків його тіло виявили поблизу селища Чорноморське на заході Криму. Чоловіка звали Михайло Качмар.

Михайло Качмар
Михайло Качмар

Про це в Facebook написала знайома родини Христина Левицька. Її дитина дружила із загиблим хлопчиком.

Батько і син приїхали відпочити на море в смт Лазурне Херсонської області зі Львова. Коли мати не змогла додзвонитися до рідних, вона звернулася до до рятувальників.

Маленький Матвій навчався у другому класі. Його поховали 24 серпня.

Матвій Качмар
Матвій Качмар

У сім’ї було троє дітей. Мати хлопчика, Ірина Качмар, залишилася з двома дочками. Батьківське співтовариство ліцею, де навчався Матвій збирає для сім’ї матеріальну допомогу.

Раніше "Телеграф" писав, що в Польщі потонув дворічний українець — його батьки відсипалися після бурхливої ночі.

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