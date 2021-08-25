Тело мужчины, которого отнесло в море на Херсонщине, нашли в Крыму

Отец с сыном пропали во время купания на острове Джарылгач еще 19 августа.

В Херсонской области 31-летний мужчина с восьмилетним сыном отправились поплавать на матрасе. К сожалению летний отдых закончился трагедией — тело ребенка нашли практически сразу в воде возле берега. Мужчину искали водолазы, спасатели, но безуспешно. На море был сильный ветер и они подозревали, что его отнесло от берега сильно далеко. Спустя неделю поисков его тело обнаружили близ поселка Черноморское на западе Крыма. Мужчину звали Михаил Качмар.

Михаил Качмар

Об этом в Facebook написала знакомая семьи Кристина Левицкая. Ее ребенок дружил с погибшим мальчиком.

Отец и сын приехали отдохнуть на море в пгт Лазурное Херсонской области со Львова. Когда мать не смогла дозвониться до родных, она обратилась к к спасателям.

Маленький Матвей учился во втором классе. Его похоронили 24 августа.

Матвей Качмар

В семье было трое детей. Мать мальчика, Ирина Качмар, осталась с двумя дочерьми. Родительское сообщество лицея, где учился Матвей собирает для семьи материальную помощь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше утонул двухлетний украинец — его родители отсыпались после бурной ночи.