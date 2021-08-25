Укр

Тело мужчины, которого отнесло в море на Херсонщине, нашли в Крыму

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Тело мужчины, которого отнесло в море на Херсонщине, нашли в Крыму Новость обновлена 25 августа 2021, 10:47
Поиски велись в окрестностях острова и украинского берега.

Отец с сыном пропали во время купания на острове Джарылгач еще 19 августа.

В Херсонской области 31-летний мужчина с восьмилетним сыном отправились поплавать на матрасе. К сожалению летний отдых закончился трагедией — тело ребенка нашли практически сразу в воде возле берега. Мужчину искали водолазы, спасатели, но безуспешно. На море был сильный ветер и они подозревали, что его отнесло от берега сильно далеко. Спустя неделю поисков его тело обнаружили близ поселка Черноморское на западе Крыма. Мужчину звали Михаил Качмар.

Михаил Качмар
Михаил Качмар

Об этом в Facebook написала знакомая семьи Кристина Левицкая. Ее ребенок дружил с погибшим мальчиком.

Отец и сын приехали отдохнуть на море в пгт Лазурное Херсонской области со Львова. Когда мать не смогла дозвониться до родных, она обратилась к к спасателям.

Маленький Матвей учился во втором классе. Его похоронили 24 августа.

Матвей Качмар
Матвей Качмар

В семье было трое детей. Мать мальчика, Ирина Качмар, осталась с двумя дочерьми. Родительское сообщество лицея, где учился Матвей собирает для семьи материальную помощь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше утонул двухлетний украинец — его родители отсыпались после бурной ночи.

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