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Знову в школу — як будуть вчитися діти з 1 вересня

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Знову в школу — як будуть вчитися діти з 1 вересня Новина оновлена 26 серпня 2021, 08:08
Навчальний процес буде йти з урахуванням епідситуації в країні.

В Україні навчальний рік у всіх регіонах розпочнеться 1 вересня.

Всі регіони України знаходяться в зеленій зоні і тому, щоб починати заняття 1 вересня перешкод немає. У разі переходу регіону в іншу зону необхідно мати 80% вакцинованого персоналу, щоб навчальний заклад продовжував працювати. Але поки такий рівень вакцинації педагогів є тільки в одній області — Житомирській.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами начальника головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенка, в червоній зоні школи не працюватимуть, збережеться робота тільки молодших класів і дитячих садків. Середня та старша школа переходитимуть на дистанційне навчання.

2021 рік у школах буде спрямований на профілактику буллінгу і правопорушень, а також на патріотичне виховання.

Що ж стосується урочистої лінійки, то її організовують за бажанням керівництва навчального закладу. Також МОН рекомендувало продовжувати дотримуватися карантинних правил щодо коронавірусу.

Раніше "Телеграф" писав, що в школі під Києвом за кілька днів до початку навчального року немає парт і вчительки для першокласників.

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