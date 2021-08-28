На заході дощі, на півдні ще буде спекотно: якою буде погода в Україні 29 серпня

В Україну наближається прохолодна осіння погода з туманами та дощами.

У неділю, 29 серпня, погода обіцяє бути прохолодною і місцями з дощами — тільки на півдні, сході та в Дніпропетровській області буде сонячно і тепло.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook.

За її словами, в неділю захід України накриють дощі і похолодання.

В інших регіонах країни, в тому числі в північних областях і в більшості центральних, опадів очікувати не варто. Ось тільки ввечері у Вінницькій, Житомирській та Київській областях можуть пройти незначні дощі.

У Києві 29 серпня буде тепло, до +27 градусів. Протягом більшої частини дня опадів не прогнозують, лише ввечері можуть пройти дощі.

Температура повітря в більшій частині України буде приблизно + 22-25 градусів. На півдні та сході погода обіцяє бути трохи теплішою — там варто чекати + 26-32 градуси.

На Заході країни вдень температура повітря складе + 17-22 градуси, а в Карпатах буде ще холодніше + 9-12 градусів.

Вночі на заході варто очікувати + 9-13 градусів, а на півдні +18-21.

Такі дані можна побачити і на карті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

На півночі країни вночі буде + 12-15 градусів, а на сході + 14-18.

Крім того, за словами Діденко, кінець літа принесе з собою сезонні осінні тумани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 серпня Одесу накрила потужна злива, яка затопила вулиці і навіть супермаркети.

Також ми писали, що 24 серпня на день незалежності України дощі затопили місто Рівне, тому заплановану святкову програму довелося скоротити.