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Мінкульт виступив проти закупівлі скандальної книги "Щоб в 16 не було запізно" в бібліотеки

Автор
Г. Михайлова
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Мінкульт виступив проти закупівлі скандальної книги "Щоб в 16 не було запізно" в бібліотеки Новина оновлена 28 серпня 2021, 14:25
У бібліотеки планували надіслати 333 372 примірника 689 видань.

У міністерстві вважають, що не все, що продається в магазинах, потрібно фінансувати за рахунок платників податків.

Українське Міністерство культури і інформаційної політики висловилося проти закупівлі в бібліотеки країни книги Марини Ланге "Щоб в 16 не було запізно", яка містить в собі гендерні стереотипи.

Про це сказано в заяві Міністерства у соціальній мережі Facebook.

Глава міністерства Олександр Ткаченко подав запит до Українського інституту книги про припинення закупівлі видання.

"Автор узагальнює переконання про те, якими повинні рости діти різних статей, закликає заохочувати хлопчиків і дівчаток до певної поведінки, яке" відповідає "уявленням про жіночність і мужність", — сказано в повідомленні.

Книга Марини Ланге "Щоб в 16 не було запізно" вже піддавалася критиці за стереотипне ставлення до виховання і дитячої фізіології. Зокрема, в книзі написано, що дівчатка легко губляться в магазинах і про те, що мозок дівчаток і хлопчиків по-різному проявляє активність під час сну. Причину цього автор бачить в тому, що "фронт турбот у майбутнього чоловіка буде поза домом, а вдома він відпочиває".

Сторінка з російської версії книги
Сторінка з російської версії книги

Раніше "Телеграф" писав, що в Афганістані з приходом талібів зміниться життя жінок.

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