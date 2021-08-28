Укр

Минкульт выступил против закупки скандальной книги "Чтобы в 16 не было поздно" в библиотеки

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Минкульт выступил против закупки скандальной книги "Чтобы в 16 не было поздно" в библиотеки Новость обновлена 28 августа 2021, 14:25
В библиотеки планировали прислать 333 372 экземпляра 689 изданий.

В министерстве считают, что не все что продается в магазинах, нужно финансировать за счет налогоплательщиков.

Украинское Министерство культуры и информационной политики высказалось против закупки в библиотеки страны книги Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно", которая содержит в себе гендерные стереотипы.

Об этом сказано в заявлении Министерства в социальной сети Facebook.

Глава министерства Александр Ткаченко подал запрос в Украинский институт книги о приостановке закупки издания.

"Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, которое "соответствует" представлениям о женственности и мужестве", — сказано в сообщении.

Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" уже подвергалась критике за стереотипное отношение к воспитанию и детской физиологии. В частности, в книге написано, что девочки легко теряются в магазинах и о том, что мозг девочек и мальчиков по-разному проявляет активность во время сна. Причину этого автор видит в том, что "фронт забот у будущего мужчины будет вне дома, а дома он отдыхает".

Страница из русской версии книги
Страница из русской версии книги

Ранее "Телеграф" писал, что в Афганистане с приходом талибов изменится жизнь женщин.

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