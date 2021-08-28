Двом учасникам протестів на Банковій загрожує до семи років в’язниці
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Поліція шукає інших учасників зіткнень на Банковій.
Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам акції "Нацкорпуса", яка пройшла 14 серпня біля Офісу президента.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Там нагадали, що під час демонстрацій постраждали семеро поліцейських і один нацгвардієць, які забезпечували порядок.
Відзначається, що слідчі після перегляду записів з камер спостереження змогли ідентифікувати двох найбільш активних учасників акції протесту, які закликали, а потім першими почали чинити протиправні дії. Ними виявилися двоє жителів Черкаської області 1990 і 1984 років народження.
Проти них порушили справу про хуліганство, суд обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
В даний час слідчі встановлюють особи інших учасників подій.
Як повідомлялося раніше, після акції на Банковій активісти рушили до будинку, де раніше проживав президент України Володимир Зеленський і закидали його димовими шашками. Примітно, що сам Зеленський там вже давно не живе.
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