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Двом учасникам протестів на Банковій загрожує до семи років в’язниці

Автор
Г. Лубенець
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Двом учасникам протестів на Банковій загрожує до семи років в’язниці Новина оновлена 28 серпня 2021, 14:47
Демонстрація у ВП 14 серпня

Поліція шукає інших учасників зіткнень на Банковій.

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам акції "Нацкорпуса", яка пройшла 14 серпня біля Офісу президента.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Там нагадали, що під час демонстрацій постраждали семеро поліцейських і один нацгвардієць, які забезпечували порядок.

Відзначається, що слідчі після перегляду записів з камер спостереження змогли ідентифікувати двох найбільш активних учасників акції протесту, які закликали, а потім першими почали чинити протиправні дії. Ними виявилися двоє жителів Черкаської області 1990 і 1984 років народження.

Проти них порушили справу про хуліганство, суд обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

В даний час слідчі встановлюють особи інших учасників подій.

Як повідомлялося раніше, після акції на Банковій активісти рушили до будинку, де раніше проживав президент України Володимир Зеленський і закидали його димовими шашками. Примітно, що сам Зеленський там вже давно не живе.

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