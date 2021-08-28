Двом учасникам протестів на Банковій загрожує до семи років в’язниці

Поліція шукає інших учасників зіткнень на Банковій.

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам акції "Нацкорпуса", яка пройшла 14 серпня біля Офісу президента.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Там нагадали, що під час демонстрацій постраждали семеро поліцейських і один нацгвардієць, які забезпечували порядок.

Відзначається, що слідчі після перегляду записів з камер спостереження змогли ідентифікувати двох найбільш активних учасників акції протесту, які закликали, а потім першими почали чинити протиправні дії. Ними виявилися двоє жителів Черкаської області 1990 і 1984 років народження.

Проти них порушили справу про хуліганство, суд обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

В даний час слідчі встановлюють особи інших учасників подій.

Як повідомлялося раніше, після акції на Банковій активісти рушили до будинку, де раніше проживав президент України Володимир Зеленський і закидали його димовими шашками. Примітно, що сам Зеленський там вже давно не живе.