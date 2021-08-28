Двум участникам протестов на Банковой грозит до семи лет тюрьмы

Полиция ищет остальных участников столкновений на Банковой.

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам акции "Нацкорпуса", которая прошла 14 августа возле Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там напомнили, что во время демонстраций пострадали семеро полицейских и один нацгвардеец, которые обеспечивали порядок.

Отмечается, что следователи после просмотра записей с камер наблюдения смогли идентифицировать двух наиболее активных участников акции протеста, которые призывали, а затем первыми начали совершать противоправные действия. Ними оказались двое жителей Черкасской области 1990 и 1984 годов рождения.

Против них открыли дело о хулиганстве, суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают личности других участников событий.

Как сообщалось ранее, после акции на Банковой активисты двинулись к дому, где раньше проживал президент Украины Владимир Зеленский и забросали его дымовыми шашками. Примечательно, что сам Зеленский там уже давно не живет.