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Четверо поранених і четверо травмованих: в ООС уточнили число постраждалих від обстрілів Авдіївки військових

Автор
Г. Лубенець
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Четверо поранених і четверо травмованих: в ООС уточнили число постраждалих від обстрілів Авдіївки військових Новина оновлена 28 серпня 2021, 19:33
Обстріли Авдіївки

У ООС зазначають, що серед цивільних постраждалих немає.

Окупанти продовжують ігнорувати режим припинення вогню на Донбасі і станом на 17:00 суботи, 28 серпня, тринадцять разів порушили домовленості, досягнуті в рамках ТКГ.

Про це інформує прес-служба ООС.

У повідомленні зазначено, що противник відкривав вогонь з 82-мм мінометів біля Троїцького і Водяного.

Біля Красногоровки і Авдіївки окупанти застосували більш важкі міномети калібру 120-мм. Крім того, у Авдіївки вони вели вогонь з 122-мм артилерійських установок.

У Світлодарська, Травневе і Луганського противники відкривали вогонь з станкових гранатометів.

У ООС повідомляють, що внаслідок порушень перемир’я осколками поранило чотирьох військовослужбовців ЗСУ, ще четверо отримали бойові травми. Їх стан задовільний.

Примітно, що в української делегації в ТКГ раніше повідомляли про дев’ятьох поранених і травмованих військовослужбовців.

Нагадаємо, експерти пояснили "Телеграфу", з чим пов’язане нинішнє загострення ситуації на Донбасі і чому воно відбулося саме зараз.

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