Давление на гражданское население и месть Украине: военные эксперты о причинах обстрела Авдеевки боевиками

Обстрелы Авдеевки, это давление на местное население и месть Украине россиян, считают эксперты.

В городе Авдеевка Донецкой области утро 28 августа началось с обстрелов.

По сообщениям очевидцев, удары по городу и позициям ВСУ наносят боевики "ДНР" из поселка Спартак, который находится в направлении Донецка.

Уже известно о ранении украинского военнослужащего.

По данным штаба ООС, оккупанты били из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии.

Эксперты рассказали "Телеграфу", с чем связано обострение на фронте.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что сегодняшний обстрел Авдеевки – циничное и намеренное преступление российских оккупантов.

"Больше 8 лет идет война. И украинские артиллеристы, и наши противники детально знают все цели. Российские оккупанты прекрасно знали, что ведут огонь по гражданской инфраструктуре, по домам, где живут местные жители, по улицам, где нет позиций украинских военных. Били снарядами и минами, чтобы внести ужас и панику в жизнь мирного населения. Частично своего добились. В районе самой Авдеевки прекращено курсирование жд-транспорта, люди спрятались по домам, некоторые готовятся покинуть город", – отмечает Волошин.

Он напоминает, что недавно оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк, что была гибель пожилого гражданского от обстрела.

"Зачем российские оккупанты целенаправленно бьют по гражданским объектам? Задача – не просто нагнетание ситуации перед каким-то очередными переговорами, не просто "держать в тонусе" измученный войной Донбасс. Они хотят еще и вызвать у местного населения гнев против украинских военных. Вражеские пропагандисты вбрасывают в народ тезис, что Украина слаба, что она не может силой освободить Донбасс. А потому пусть идет на мирные переговоры, убирает военных, тогда якобы не будет обстрелов, никто не будет гибнуть. И вот под эти пропагандистские тезисы увеличиваются обстрелы гражданской инфраструктуры, мирных объектов. Сейчас мы наблюдаем очередную такую волну", – поясняет эксперт.

Он также отмечает, что по данным разведки, всеми обстрелами командуют кураторы и командиры из вооруженных сил РФ.

"Открыть огонь из минометов или артиллерии самостоятельно командиры на местах, низшего звена российских оккупационных войск, не могут. "Добро" получают лишь от командиров корпусов и округа. При этом есть сведения, что идет еще и команда не забывать делать "случайные" удары по гражданским объектам. Накануне выборов в российскую Госдуму ситуация будет нагнетаться, – прогнозирует Волошин. – Представители СММ ОБСЕ уже фиксируют увеличение таких "случайных" обстрелов гражданской инфраструктуры".

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что на сегодняшний день трудно сказать, к чему могут привести обстрелы Авдеевки, и нужно смотреть, каким будет развитие событий.

"Но однозначно – это "привет" Украине от россиян за проведение Крымской платформы, масштабного военного парада и пение соответствующих обидных кричалок про Владимира Путина во время подготовки к этому параду", – отмечает Попович.

Он напоминает, что всё это вызвало крайнее раздражение российских пропагандистов и не могло остаться без "внимания".

"Я знаю переселенцев, которые были вынуждены уехать из Авдеевки в начале войны из-за минометных обстрелов, но два года назад эти люди вернулись домой, поскольку ситуация там успокоилась. Но, как видим, в прифронтовой зоне спокойствие – понятие условное", – резюмирует Попович.

Предыдущее обострение в районе Авдеевки фиксировали 26 августа, тогда обстрел позиций ВСУ вели из минометов калибра 82 мм.

Кроме того "Телеграф" сообщал, что разведка Минобороны заявила о наращивании боеспособности российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал "Телеграфу", что происходит на Донбассе и вокруг него – и как ситуация может измениться осенью.