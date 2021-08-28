Тиск на цивільне населення і помста Україні: військові експерти про причини обстрілу Авдіївки бойовиками

Обстріли Авдіївки, це тиск на місцеве населення та помста Україні росіян, вважають експерти.

У місті Авдіївка Донецької області ранок 28 серпня почався з обстрілів.

За повідомленнями очевидців, удари по місту і позиціях ВСУ наносять бойовики "ДНР" з селища Спартак, яке знаходиться в напрямку Донецька.

Уже відомо про поранення українського військовослужбовця.

За даними штабу ООС, окупанти били з 120-мм мінометів і 122-мм артилерії.

Експерти розповіли "Телеграфу", з чим пов’язано загострення на фронті.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин упевнений, що сьогоднішні обстріли Авдіївки — цинічний і умисний злочин російських окупантів.

"Більше 8 років йде війна. І українські артилеристи, і наші противники детально знають всі цілі. Російські окупанти прекрасно знали, що ведуть вогонь по цивільній інфраструктурі, по домівках, де живуть місцеві жителі, по вулицях, де немає позицій українських військових. Били снарядами і мінами, щоб внести страх і паніку в життя мирного населення. Частково свого домоглися. у районі самої Авдіївки припинено курсування жд-транспорту, люди сховалися по домівках, деякі готуються покинути місто", — зазначає Волошин.

Він нагадує, що недавно окупанти обстріляли селище Нью-Йорк, що була загибель літнього цивільного від обстрілу.

"Навіщо російські окупанти цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах? Завдання — не просто нагнітання ситуації перед якимось черговими переговорами, не просто "тримати в тонусі" змучений війною Донбас. Вони хочуть ще і викликати у місцевого населення гнів проти українських військових. Ворожі пропагандисти вкидають в народ тезу, що Україна слабка, що вона не може силою звільнити Донбас. А тому нехай йде на мирні переговори, прибирає військових, тоді нібито не буде обстрілів, ніхто не буде гинути. І ось під ці пропагандистські тези збільшуються обстріли цивільної інфраструктури, мирних об’єктів. Зараз ми спостерігаємо чергову таку хвилю", — пояснює експерт.

Він також зазначає, що за даними розвідки, всіма обстрілами командують куратори і командири зі збройних сил РФ.

"Відкрити вогонь з мінометів або артилерії самостійно командири на місцях, нижчої ланки російських окупаційних військ, не можуть. "Добро" отримують лише від командирів корпусів і округу. При цьому є відомості, що йде ще й команда не забувати робити "випадкові" удари по цивільним об’єктам. Напередодні виборів до російської Держдуми ситуація буде нагнітатися, — прогнозує Волошин. — Представники СММ ОБСЄ вже фіксують збільшення таких "випадкових" обстрілів цивільної інфраструктури".

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович вважає, що на сьогоднішній день важко сказати, до чого можуть призвести обстріли Авдіївки, і потрібно дивитися, яким буде розвиток подій.

"Але однозначно — це "привіт" Україні від росіян за проведення Кримської платформи, масштабного військового параду і спів відповідних образливих кричалок про Володимира Путіна під час підготовки до цього параду", — відзначає Попович.

Він нагадує, що все це викликало крайнє роздратування російських пропагандистів і не могло залишитися без "уваги".

"Я знаю переселенців, які були змушені виїхати з Авдіївки на початку війни через мінометні обстріли, але два роки тому ці люди повернулися додому, оскільки ситуація там заспокоїлася. Але, як бачимо, в прифронтовій зоні спокій — поняття умовне", — резюмує Попович.

Попереднє загострення в районі Авдіївки фіксували 26 серпня, тоді обстріл позицій ВСУ вели з мінометів калібру 82 мм.

Крім того "Телеграф" повідомляв, що розвідка Міноборони заявила про нарощування боєздатності російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів "Телеграфу", що відбувається на Донбасі і навколо нього — і як ситуація може змінитися восени.