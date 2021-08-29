Помер Герой України — полковник ССО Олександр Петраківський: будучи пораненим він забезпечив прохід колони в аеропорт Луганська

У 2014 році Петраковский під час бойових дій отримав важке поранення в голову

У неділю, 29 серпня, помер Герой України підполковник Петраківський Олександр Петрович, який очолював групу спеціального призначення оперативного командування "Північ" Збройних Сил.

Про це 29 серпня повідомив генерал ЗСУ Кривонос Сергій на сторінці у Facebook.

Як пишуть ЗМІ, ще 20 липня 2014 року під час проходження колони техніки ЗСУ і сил добровольчого батальйону "Айдар" в аеропорт Луганська, майор Петраківський з групою військових під його керівництвом потрапив у засідку.

Почався бій, в результаті якого військовий отримав важке поранення в голову, адже віддав свій шолом підлеглому, чим врятував йому життя. Попри травму Петраківський продовжував керувати групою і навіть виносив поранених солдатів з небезпечних територій.

Петраківський Олександр Петрович під час служби в ЗСУ

Після цього у 2014 році колишній президент України Петро Порошенко надав Петраківському звання Героя України з врученням ордера "Золота Зірка".

Під час лікування майора в госпіталі лікарі ввели йому дуже велику дозу наркозу, через що у Олександра зупинилося серце, а трубку для дихання вставили в стравохід. В результаті його стан погіршився.

Петраківський у лікарні

У листопаді 2016 року в Адміністрації президента погодилися допомогти Петраківському і виділили гроші на транспортування його в Х’юстон (США) для продовження лікування. І ось майже через 5 років Герой України пішов з життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 серпня російські найманці 18 раз порушили умови режиму припинення вогню, в результаті чого 10 українських військових отримали поранення.

Крім того, бойовики "ДНР" увечері 28 серпня повідомили про обстріл житлових будинків Горлівки, внаслідок чого постраждали 7-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. В ООС це розцінили як інформаційний шум.