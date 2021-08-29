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Умер Герой Украины - полковник ССО Александр Петраковский: будучи раненым он обеспечил проход колонны в аэропорт Луганска

Автор
И. Гамчук
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Умер Герой Украины - полковник ССО Александр Петраковский: будучи раненым он обеспечил проход колонны в аэропорт Луганска Новость обновлена 29 августа 2021, 15:15
Петраковский Александр Петрович до ранения

В 2014 году Петраковский во время боевых действий получил тяжелое ранение в голову

В воскресенье, 29 августа, умер Герой Украины подполковник Петраковский Александр Петрович, который возглавлял группу специального назначения оперативного командования "Север" Вооруженных Сил.

Об этом 29 августа сообщил генерал ВСУ Кривонос Сергей на странице в Facebook.

Как пишут СМИ, еще 20 июля 2014 года во время прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска, майор Петраковский с группой военных под его руководством попал в засаду. 

Начался бой, в результате которого военный получил тяжелое ранение в голову, ведь отдал свой шлем подчиненному, чем спас ему жизнь. Несмотря на травму Петраковский продолжал руководить группой и даже выносил раненых солдат из опасных территорий. 

Петраковский Александр Петрович во время службы в ВСУ
Петраковский Александр Петрович во время службы в ВСУ

После этого в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко присвоил Петраковскому звание Героя Украины с вручением ордера "Золотая Звезда".

Во время лечения майора в госпитале врачи ввели ему слишком большую дозу наркоза, из-за чего у Александра остановилось сердце, а трубку для дыхания вставили в пищевод. В результате его состояние ухудшилось.

Петраковский в больнице
Петраковский в больнице

В ноябре 2016 года в Администрации президента согласились помочь Петраковскому и выделили деньги на транспортирование его в Хьюстон (США) для продолжения лечения. И вот почти через 5 лет Герой Украины ушел из жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа российские наемники 18 раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего 10 украинских военных получили ранения.

Кроме того, боевики "ДНР" вечером 28 августа сообщили об обстреле жилых домов Горловки, вследствие чего пострадали 7-летняя девочка и 10-летний мальчик. В ООС это расценили как информационный шум.

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