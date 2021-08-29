Умер Герой Украины - полковник ССО Александр Петраковский: будучи раненым он обеспечил проход колонны в аэропорт Луганска
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В 2014 году Петраковский во время боевых действий получил тяжелое ранение в голову
В воскресенье, 29 августа, умер Герой Украины подполковник Петраковский Александр Петрович, который возглавлял группу специального назначения оперативного командования "Север" Вооруженных Сил.
Об этом 29 августа сообщил генерал ВСУ Кривонос Сергей на странице в Facebook.
Как пишут СМИ, еще 20 июля 2014 года во время прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска, майор Петраковский с группой военных под его руководством попал в засаду.
Начался бой, в результате которого военный получил тяжелое ранение в голову, ведь отдал свой шлем подчиненному, чем спас ему жизнь. Несмотря на травму Петраковский продолжал руководить группой и даже выносил раненых солдат из опасных территорий.
После этого в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко присвоил Петраковскому звание Героя Украины с вручением ордера "Золотая Звезда".
Во время лечения майора в госпитале врачи ввели ему слишком большую дозу наркоза, из-за чего у Александра остановилось сердце, а трубку для дыхания вставили в пищевод. В результате его состояние ухудшилось.
В ноябре 2016 года в Администрации президента согласились помочь Петраковскому и выделили деньги на транспортирование его в Хьюстон (США) для продолжения лечения. И вот почти через 5 лет Герой Украины ушел из жизни.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 августа российские наемники 18 раз нарушили условия режима прекращения огня, в результате чего 10 украинских военных получили ранения.
Кроме того, боевики "ДНР" вечером 28 августа сообщили об обстреле жилых домов Горловки, вследствие чего пострадали 7-летняя девочка и 10-летний мальчик. В ООС это расценили как информационный шум.
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