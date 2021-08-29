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Побив людину битою і втік з країни: Італія передала Україні підозрюваного у жорстокому нападі

Автор
Г. Лубенець
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Побив людину битою і втік з країни: Італія передала Україні підозрюваного у жорстокому нападі Новина оновлена 29 серпня 2021, 18:42
Ілюстративне фото

В Італії зловмисника затримали ще в 2020 році.

Італія передала Україні чоловіка, який в 2018 році в стані алкогольного сп’яніння завдав тяжкі тілесні ушкодження своєму опонентові, а потім втік за кордон.

Про це інформує прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Відзначається, що зловмисник в місті Кам’янське вступив в конфлікт з незнайомим чоловіком і завдав тому декілька ударів дерев’яною битою по голові. Постраждалого вдалося врятувати завдяки своєчасно наданій допомозі лікарів.

Сам же нападник втік з України і лише в 2020 році був затриманий поліцією міста Імперія, що в регіоні Лігурія.

Після депортації, йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового утримання під вартою. Проти нього порушено справу за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Як повідомлялося раніше, в Житомирській області п’яний чоловік посеред дня вбив незнайому жінку на вулиці і пішов з місця події.

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