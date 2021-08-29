Укр

Избил человека битой и сбежал из страны: Италия передала Украине подозреваемого в жестоком нападении

Автор
Г. Лубенец
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Избил человека битой и сбежал из страны: Италия передала Украине подозреваемого в жестоком нападении Новость обновлена 29 августа 2021, 18:42
Иллюстративное фото

В Италии злоумышленника задержали еще в 2020 году.

Италия передала Украине мужчину, который в 2018 году в состоянии алкогольного опьянения причинил тяжелые телесные повреждения своему оппоненту, а затем сбежал за границу.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что злоумышленник в городе Каменское вступил в конфликт с незнакомым мужчиной и нанес тому несколько ударов деревянной битой по голове. Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей.

Сам же нападавший сбежал из Украины и лишь в 2020 году был задержан полицией города Империя, что в регионе Лигурия.

После депортации, ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей. Против него открыто дело по ч1. ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области пьяный мужчина посреди дня убил незнакомую женщину на улице и ушел с места происшествия.

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