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Таксист об'їжджав пробку по "зустрічній" і перевернув машину на дах: відео з Дніпра

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Автор
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В результаті перекидання автомобіля таксі в Дніпрі постраждав водій Новина оновлена 01 вересня 2021, 14:39
В результаті перекидання автомобіля таксі в Дніпрі постраждав водій

У Дніпрі перекинулося авто з пасажирами, в Києві таксист збив школяра, а його колеги "не помітили" червоний сигнал світлофора

У середу, 1 вересня, в Україні фіксують численні порушення ПДР таксистами.

Так, в Дніпрі, по інформації місцевих ЗМІ, на вул. Антоновича водій служби Bolt влаштував ефектну аварію, перевернувшись на дах. Момент потрапив на камеру відеореєстратора машини, яка рухалася в зустрічному напрямку. Судячи з запису, таксист хотів об’їхати пробку, проте зачепив боком одну з машин і перекинувся. Відомо, що в авто в цей момент були пасажири, проте вони дивом не постраждали, на відміну від водія, у якого діагностували перелом руки.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+).

Відзначимо, що таксисти цієї служби сьогодні відзначилися і в Києві. На одному зі столичних Телеграм-каналів з’явився запис від 1 вересня, як таксисти на корпоративних авто один за іншим проїжджають на червоний сигнал світлофора, поки інші авто стоять в очікуванні зеленого.

Тим часом в районі Дарниці в результаті дій таксиста постраждав школяр, який переходив дорогу по пішохідному переходу. ДТП також сталося під час автомобільних заторів: таксист намагався проїхати по трамвайних коліях, але збив хлопця. Він зміг піднятися і піти з проїжджої частини, а таксист продовжив свій шлях поза ПДР.

Нагадаємо, в Австрії на південній автомагістралі А2 в районі Медлінг в аварію потрапила українська сім’я, в результаті чого загинули діти.

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