Укр

Таксист объезжал пробку по "встречке" и перевернул машину на крышу: видео из Днепра

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В результате опрокидывания автомобиля такси в Днепре пострадал водитель Новость обновлена 01 сентября 2021, 14:39
В результате опрокидывания автомобиля такси в Днепре пострадал водитель

В Днепре перевернулось авто с пассажирами, в Киеве таксист сбил школьника, а его коллеги "не заметили" красный сигнал светофора

В среду, 1 сентября, в Украине фиксируют множественные нарушения ПДД таксистами.

Так, в Днепре, по информации местных СМИ, на ул. Антоновича водитель службы Bolt устроил эффектную аварию, перевернувшись на крышу. Момент попал на камеру видеорегистратора машины, которая двигалась во встречном направлении. Судя по записи, таксист хотел объехать пробку, однако задел боком одну из стоящих в тянучке машин и перевернулся. Известно, что в авто в этот момент были пассажиры, однако они чудом не пострадали, в отличии от водителя, у которого диагностировали перелом руки.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

Отметим, что таксисты этой службы сегодня отметились и в Киеве. На одном из столичных Телеграмм-каналов появилась запись от 1 сентября, как таксисты на корпоративных авто один за другим проезжают на красный сигнал светофора, пока другие авто стоят в ожидании зеленого.

Тем временем в районе Дарницы в результате действий таксиста пострадал школьник, который переходил дорогу по пешеходному переходу. ДТП также произошло во время автомобильных пробок: таксист пытался проехать по трамвайным путям, но сбил парня. Он смог подняться и уйти с проезжей части, а таксист продолжил свой путь вне ПДД.

Напомним, в Австрии на южной автомагистрали А2 в районе Медлинг в аварию попала украинская семья, в результате чего погибли дети.

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