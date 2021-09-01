Чи стане острів Зміїний наступною гарячою точкою України: які прогнози дають експерти

Президент України Володимир Зеленський звернув особливу увагу на необхідність посилення захисту острова Зміїний в Чорному морі

Коли Володимир Путін зосередив російські сили уздовж українського кордону навесні 2021 року світ затамував подих в очікуванні можливого нового наступу Кремля в триваючій семирічній війні Москви проти України. Поки військові спостерігачі продовжують стежити за сухопутним кордоном між цими двома країнами в пошуках ознак нового вторгнення, наступна велика ескалація російської навали може статися на море.

У своїй статті на сайті "Atlantic Council" Ендрю Д’Аньері і Дуг Клейн, асистенти програм Євразійського центру Атлантичної ради, дають свою оцінку ситуації із загрозою територіальної цілісності України з боку Чорного моря. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Острів Зміїний — одна з потенційних гарячих точок. Ця крихітна ділянка суші в Чорному морі знаходиться приблизно в 50 км від узбережжя Вилкове, найближчого українського міста, і приблизно в 300 км на захід від Криму. Тут є маяк, кілька овець і дислокується близько сотні українських солдатів. Загальна площа острова Зміїний становить близько 0,17 кв.км., але його розташування в українському куточку Чорного моря робить його привабливим призом у все більш мілітаризованому морському регіоні.

Острів Зміїний — форпост України в Чорному морі

Захоплення Росією Криму в 2014 році вже дозволило Москві домінувати над великими ділянками Чорного моря, які по праву належать Україні. До тих пір, поки Україна не поверне собі Крим, острів Зміїний є запорукою її присутності в Чорному морі. Останні події показують, що Україна добре усвідомлює стратегічне значення острова Зміїний, а також крайню його вразливість для нападу Росії.

Напередодні недавнього саміту "Кримська платформа" в Києві президент України Володимир Зеленський вибрав Зміїний як місце для інтерв’ю українським ЗМІ з приводу заходу. Зеленський заявив, що вибір острова для "Кримської платформи" був надзвичайно символічним. "Цей острів, як і вся наша територія, є українською землею, і ми будемо захищати його щосили".

В останні роки російський Чорноморський флот прагнув відняти морську територію України в Чорному морі, в цілому і в Азовському морі на схід від Криму. Зусилля Кремля із захоплення контролю над загальновизнаними територіальними водами України вже спровокували ряд інцидентів, які привернули міжнародну увагу. Один з останніх інцидентів стався в червні 2021 року, коли британський есмінець "Defender" пройшов через кримські води, продемонструвавши невизнання заяв Росії, викликавши дивну військову і пропагандистську відповідь Москви.

Тим часом, з моменту відкриття Кримського моста навесні 2018 року втручання Росії в судноплавство в Азовському морі сильно обмежило доступ до українських портових міст Бердянськ і Маріуполь, завдавши серйозного удару по морському судноплавству на сході України. Деякі експерти побоюються, що Росія тепер може планувати аналогічний підхід на захід від Криму, щоб повністю відрізати Україну від Чорного моря.

Цей сценарій означатиме різку ескалацію кампанії Путіна проти України. Однак, з огляду на відсутність рішучої міжнародної реакції на гібридну блокаду Росією Азовського моря, не можна виключати такий крок. Острів Зміїний, ймовірно, буде грати вирішальну роль в будь-якій подібній морській блокаді. Якщо Путіну вдасться його захопити, російські війська будуть в змозі перекрити весь морський доступ до України і посилити контроль над північною частиною Чорного моря.

Чому острів Зміїний так важливий для України

Контроль над островом Зміїний в даний час дозволяє Україні претендувати на територіальні води, які простягаються на 12 морських миль у всіх напрямках від острова. Це допомагає захистити чорноморський морський транспортний коридор до великих українських портових міст — Одеси, Миколаєва і Херсона. Цей вихід до Чорного моря має вирішальне значення для експорту зерна і металів України, а також для імпорту споживчих товарів з Китаю. Без нього українська економіка швидко зануриться в кризу.

Зеленський, схоже, усвідомлює небезпеку морської ескалації з боку Росії. У недавньому інтерв’ю на острові Зміїний український лідер заявив: "Ми знаємо про інтереси Росії в Чорному морі. Ми бачимо, які у них плани на спільні російсько-білоруські навчання у вересні 2021 року. Ми готові до різних кроків, які вони можуть зробити".

Україна вже приймає ряд заходів щодо посилення оборони Зміїного. Щорічні навчання НАТО "Sea Breeze" в червні і липні 2021 року проводилися, в тому числі, і на території острова. Місцеві джерела також повідомляють, що військова присутність України на Зміїному збільшилася майже вдвічі з тих пір. Таким чином, уряд України дає зрозуміти, що світ повинен серйозно поставитися до цієї майже невидимої крапки в Чорному морі.

Хоча керівництво національної безпеки в Києві заслуговує на похвалу в сфері протидії російській загрозі острову Зміїний, Україна також має гостру потребу в більшій міжнародній підтримці в Чорному морі. Адже Росія залишається домінуючою військовою силою в Чорноморському регіоні, і мало хто з експертів в даний час ставить під сумнів здатність Москви захопити острів Зміїний, якщо вона захоче цього.

Це дає ряд можливостей президенту США Джо Байдену, який має намір зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 1 вересня. Адміністрація американського президента піддалася жорсткій критиці за її короткозорий підхід до проекту російського газопроводу "Північний потік-2", як в США, так і в Україні.

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Зміцнення морської безпеки України забезпечить своєчасний імпульс для американо-українських відносин. Це також стало б невеликою перемогою для команди Байдена в той час, коли її зовнішньополітичні рішення зазнали серйозної перевірки після подій в Афганістані, а також ідеально узгоджуються з "непохитною підтримкою суверенітету і територіальної цілісності України", яку Байден пообіцяв Зеленському під час їх першої телефонної розмови ще в квітні. Коли Зеленський і Байден зустрінуться віч-на-віч, українському президенту необхідно прямо запитати про це свого американського колегу.

США можуть підтвердити своє глобальне лідерство, збільшивши допомогу Україні в галузі морської безпеки. Пакет систем озброєння, що включає патрульні катери "Mark 6" і протикорабельні ракети "Harpoon", допоможе українським військовим зберегти свободу судноплавства в українських і міжнародних водах. Також варто збільшити присутність ВМС США в Чорному морі, проводячи ті ж операції зі свободи судноплавства, які вони проводять у водах, оспорюваних Китаєм.

Перш за все, якщо Кремль загострить напруженість у сфері безпеки на Чорному морі в майбутні місяці, США необхідно відреагувати більш рішуче, ніж на початку цього року, коли вони відправили, а потім відкликали військові кораблі на користь легкоозброєних кораблів берегової охорони.

Чорне море нагрівається. Всі ознаки вказують на те, що це наступний великий театр військових дій в гібридній війні Москви проти України. На щастя, у США і України є можливість випереджати тенденції за допомогою попереджувальних заходів, а не напівкроків реагування. Хорошим початком було б вжиття комплексних заходів щодо захисту острова Зміїний.