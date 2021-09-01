Зустріч Зеленського з Байденом: що пишуть про візит президента України до Білого дому західні ЗМІ

Сьогодні, 1 вересня проходить довгоочікувана зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена

Президент України Володимир Зеленський здійснює свій перший візит в Білий дім у середу, 1 вересня. Під час цієї зустрічі Київ сподівається зміцнити зв’язки в сфері безпеки між двома країнами, зміцнити позицію України щодо вступу в НАТО і забезпечити платформу для висловлення невдоволення щодо російського газопроводу "Північний потік-2" між Росією і Німеччиною.

У статті на сайті "Аль-Джазіра" розповідається про те, що передувало зустрічі і які очікування покладає на неї українська сторона. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Візит, як для Зеленського, так і для президента США Джо Байдена, також, ймовірно, послужить певній розрядці у відносинах після того, як нещодавно обраний президент України виявився в головній ролі в розслідуванні імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа в 2019 році.

Трампа звинуватили в тому, що він організовував військову допомогу Україні в обмін на те, щоб Зеленський розкопав компромат на роль сина Байдена в українській енергетичній компанії "Burisma". Розслідування показало, що Зеленський, колишній комік, який прагне продемонструвати зовнішньополітичний вплив, чинив опір.

"Цей візит важливий для Зеленського, тому що Трамп втягнув його у внутрішньополітичні дебати. Існують деякі побоювання, що між українським лідером і адміністрацією Байдена може виникнути напруженість", — заявив Олексій Гарань, професор порівняльної політології в університеті Києво-Могилянської академії, в інтерв’ю міжнародній телекомпанії і інтернет-виданню "Аль-Джазіра".

"Але цього не сталося, тому що, по-перше, він чинив опір тиску Трампа, а по-друге, Байден і його люди в Держдепартаменті розуміють важливість України», — сказав він.

Необхідність візиту обумовлена тим, що українське населення все більше відвертається від Росії в бік європейської інтеграції, особливо після анексії Криму Москвою в 2014 році, а адміністрація Байдена прагнула зміцнити трансатлантичні зв’язки, особливо проти Росії.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен відвідував Київ у травні, невдовзі після того, як Байден пообіцяв "непохитну підтримку" Україні на тлі нарощування російських військ в східному регіоні Донбасу.

Хоча Зеленський, ймовірно, буде домагатися угод в області безпеки, освоєння космосу і підтримки України щодо проекту "Північний потік — 2", сам по собі візит, швидше за все, "підвищить авторитет Зеленського в його країні", додав Олексій Гарань.

Допомога в сфері безпеки "абсолютно необхідна"

У вівторок, 31 серпня, Зеленський і його делегація повинні були зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Декількома годинами раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив інформаційному агентству "Associated Press", що він сподівається, що поїздка в США "виведе стратегічне партнерство між Україною і США на новий рівень", додавши, що поштовх до посилення допомоги США в області безпеки "буде абсолютно важливим і центральним у всіх обговореннях". Незважаючи на мирну угоду 2015 року, укладену за посередництва Франції та Німеччини між українськими військами і проросійськими сепаратистами на кордоні відбуваються регулярні зіткнення. З 2014 року в результаті бойових дій загинуло понад 14 тис. осіб.

Тим часом, Юрій Вітренко, глава української державної нафтогазової компанії "Нафтогаз", заявив інформаційному агентству "AP", що Зеленський закликатиме США ввести більш жорсткі санкції щодо компаній, які підтримують газопровід "Північний потік-2", що простягнувся з Росії до Німеччини.

США виступали проти будівництва трубопроводу, який, на думку критиків, посилить вплив Кремля на Європу, позбавивши Україну вигідних транзитних зборів. Але пізніше в липні вони змінили свою позицію.

Хоча Німеччина прагнула розвіяти занепокоєння Києва, українські офіційні особи заявили, що їм необхідно зробити більш конкретні кроки.

"Ми будемо дуже голосно висловлювати свою позицію, тому що це питання національної безпеки для України, для регіону, і ми віримо, що і для США", — сказав Вітренко.

Права людини, корупція і членство в НАТО

Очікується, що адміністрація Байдена продовжить чинити тиск на Україну, щоб вона боролася з повальної корупцією, яка давно підриває роботу уряду.

Минулого тижня "Хьюман Райтс Вотч" (організація зі спостереження за дотриманням прав людини — прим.ред.) закликала США зв’язати допомогу з вимогою дотримання прав людини в Україні. Старший науковий співробітник Юлія Горбунова закликала до більш широких реформ Служби безпеки України, яку звинувачували в неодноразових порушеннях, і закликала Зеленського підписати закон, який призводить правову базу України у відповідність з міжнародними стандартами щодо військових злочинів і злочинів проти людяності. Активісти виступають за надання тиску на українську владу, щоб вони «не ігнорували і не зводили до мінімуму загрозу насильства з боку крайніх правих націоналістичних груп».

Білий дім заявив, що зустріч зміцнить американську "непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму, нашої тісної співпраці в області енергетичної безпеки і нашої підтримки зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях".

Боротьба з корупцією довгий час була умовою, яку США і європейські держави називали необхідними для України для подальшого просування до інтеграції з Європою, включаючи отримання довгоочікуваного вступу в НАТО.

Під час червневого саміту НАТО Зеленський закликав Байдена дати чітку відповідь "так" або "ні" на запит Києва про план дій щодо членства — офіційний шлях для вступу в альянс.

Байден відповів, що поки не ясно, чи добилася Україна достатнього прогресу в боротьбі з корупцією і чи відповідає вона іншим критеріям.

Проте, багато спостерігачів відзначають, що корупція — не єдина проблема для НАТО, оскільки члени НАТО не хочуть ставити Україну на шлях приєднання, поки вона залишається залученою в негласний гарячий конфлікт з Росією через Крим і частини її східного регіону.

"Це може здатися несправедливим в Києві, — написав минулого тижня старший науковий співробітник "Brookings Institution" Стівен Пфіфер, — але це реальність".

США взяли на себе зобов’язання виділити Україні 60 мільйонів доларів

Новинний сайт "News.Yahoo" повідомляє про те, що Сполучені Штати обіцяють до 60 млн доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі в Білому домі в середу, 1 вересня.

Адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги потрібен Україні через "значне збільшення російської військової активності уздовж її кордону" і через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

"Зміцнення позицій Росії уздовж українського кордону виявило нестачу можливостей українських збройних сил для захисту від російського вторгнення", — йдеться в повідомленні. "Необхідно терміново усунути значні прогалини в потенціалі України, щоб посилити стримування в світлі нинішньої російської загрози".

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Допомога покликана продемонструвати прихильність США безпеці України, коли колишня радянська республіка шукала більш сильну підтримку Заходу під час нарощування російських військ і ескалації напруженості. Новий пакет включатиме в себе більше протитанкових ракет Javelin, які Київ вважає критично важливими для захисту від сепаратистів, яких підтримує Росія, в східній частині України.

У березні Пентагон оголосив про пакет військової допомоги на 125 млн доларів для України, включаючи два озброєних патрульних катери, щоб допомогти країні захистити свої територіальні води.

Військова допомога Україні стала політично значущим питанням в адміністрації Трампа. Звинувачення в тому, що тодішній президент Дональд Трамп відмовлявся від допомоги Україні в рамках схеми тиску на український уряд з метою розслідування справи Байдена і його сина Хантера, лягли в основу першої справи про імпічмент проти нього.

Сенат виправдав Трампа в лютому 2020 року.