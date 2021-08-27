Росія "завелася", адже ситуація на Донбасі незабаром може піти за сценарієм України — полковник

Військовий експерт вважає, що майбутнє Донбасу багато в чому буде залежати від зустрічі Зеленського з Байденом

У п’ятницю, 27 серпня, в результаті обстрілу українських позицій російськими бойовиками на Донбасі смертельне поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України. Раніше "Телеграф" писав, що напередодні в День Незалежності Україна зазнала втрати й один воїн був поранений. Також обстріли із загиблим українським військовим на Донбасі зафіксували 22 серпня. Крім того "Телеграф" повідомляв, що розвідка Міноборони заявила про нарощування боєздатності російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Туди перекидають бронетехніку, зброю і спорядження.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів "Телеграфу", що відбувається на Донбасі та навколо нього — і як ситуація може змінитися восени.

"Окрім як "кошмарити" нас на Донбасі обстрілами, Росія наразі не може ніяк змінити військово-політичну обстановку навколо нас. Загрози накопичення військ на кордоні — вже вчорашній день. Ми це проходили, нас цим уже не налякаєш. Україна прекрасно розуміє можливості РФ в обставинах, що склалися. Далі та не піде, — упевнений Олег Жданов. — Перш за все, тому що всі основні союзники Путіна "здулися". Канцлер Німеччини Ангела Меркель іде з посади. Президент Франції Макрон не факт, що буде переобраний в майбутньому році на другий термін. Не випадково він найближчим часом хоче прибігти до Києва, щоб вже із Зеленським узгодити свою позицію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Намагається всидіти на двох стільцях, боїться реакції США, які можуть повернути ситуацію з Мінським процесом в будь-яку сторону".

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На думку експерта, багато тут заграно навколо "Північного потоку-2", завдяки якому російський газ будуть ділити, по суті, Німеччина і Франція.

"Пішли розмови, що Путін дістав якусь теку з компроматом на Меркель. І буквально змусив її зробити прощальне турне (США-РФ-Україна) в ракурсі популяризації Росії — на славу "Північного потоку-2" і Мінським угодам в російському трактуванні. Вона фактично вбиває свій імідж, проводячи таку проросійську пропаганду. Й саміт РФ-ЄС вона хотіла, і Зеленського докоряла, що треба виконувати зобов’язання, імплементуючи в українське законодавство досить незручну для нас формулу Штайнмайера. Але зараз ситуація змінюється. Свій відбиток наклала ситуація в Афганістані, що вивільняє ресурси США і змушує їх зробити прорив хоча б по Україні. До того ж після недавнього рішення Вищого земельного суду Дюссельдорфа, який не звільнив Nord Stream 2 AG (дочірня компанія Газпрому) від вимог газової директиви ЄС, це фактично означає, що Газпром зможе використовувати лише половину потужності газопроводу. Величезні втрати в обсягах прокачування", — зазначає Олег Жданов.

Все це, на його думку, грає проти Росії. Як і те, що все більше країн відмовляється від російського газу, зміцнюють оборону, протидіють російській пропаганді.

"Зараз у Кремля фактично останній шанс натиснути на офіційний Київ в плані виконання Мінських угод в російській трактуванні. Якщо Зеленський зуміє під час візиту в США переконати Байдена, що у нас не громадянський конфлікт, а агресія Росії, що виконання "Мінська" потрібно починати з передачі кордону під наш контроль, — все. Розв’язка конфлікту буде рухатися за прийнятним для України сценарієм, — прогнозує експерт. — Саме тому росіяни "завелися". Саме тому на Донбасі ведеться і продовжиться прицільний вогонь з метою завдання нам збитків. Особливо в смутні часи проведення у вересні виборів до Держдуми РФ (в тому числі за участю жителів ОРДЛО), білорусько-російських навчань Захід-2021".

А в жовтні-листопаді, на думку Олега Жданова, в гру вже повинні вступити США — в плані військово-політичного рішення щодо конфлікту на Донбасі.

"І Штати або будуть втручатися в нормандський формат, що для РФ точно обернеться проблемами, або будуть займатися прискореним економічним поглинанням України — в сенсі інвестицій, зміцнення своїх позицій тут. Що призведе до того, що виконання Мінських угод в тому контексті, в якому хотілося б Кремлю, стане неможливим. В результаті ми або стоїмо на порозі "Мінка-3", але вже за участю США, або ситуація в політичному плані щодо Донбасу буде заморожена надовго ", — вважає експерт.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що зараз зберігається висока ймовірність початку вторгнення з боку Росії й збройні сили України повинні бути готові до наступальної операції.