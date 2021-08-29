На думку політичного експерта Андрія Окари, Україні важливо зробити пропозицію, яка зацікавила б США

Візит президента України Володимира Зеленського в США відбудеться попри напружену ситуацію в Афганістані. Це підтвердила прессекретар адміністрації президента США Джен Дженніфер Псакі.

Про дати візиту і теми, які слід підіймати Володимиру Зеленському в спілкуванні з Джо Байденом, "Телеграфу" розповів політолог Андрій Окара.

"У тому, що зустріч Зеленського з Байденом відбудеться 31 серпня, є і плюси, і мінуси. Плюс — певний іміджевий момент. Байден відклав переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю через Кабул. А із Зеленським — не відклав. Але мінус, що цей візит відбудеться не у другій половині вересня, коли Конгрес повертається з канікул. Тоді Зеленський міг би спілкуватися з конгресменами та навіть виступити в Конгресі. І це було б круто для України. В Конгресі є двопартійна підтримка нашої країни. Республіканців і демократів мало які питання об’єднують. А це — об’єднує. По "Північному потоку-2" є також консенсус в Конгресі як до негативного проєкту. Щодо врегулювання ситуації на Донбасі Зеленський також міг би знайти в Конгресі явно більшу підтримку, ніж під час спілкування з Байденом, — вважає Андрій Окара. — Загалом, те, що формат переговорів проанонсовано великий — це добре. Але що можливості спілкуватися з конгресменом не буде — погано".

На думку політолога, під час спілкування українська та американська сторони навряд чи обійдуть стороною тему "Північного потоку-2".

"Байден вважає, що важливою є консолідація з ЄС, в тому числі в процесі протистояння з Китаєм. І заради цього можна закрити очі на СП-2. А Зеленський міг би пояснити Байдену, що в цій ситуації для Америки становить загрозу альянс між Німеччиною і Росією, який об’єктивно існує. Вони тепер будуть мати ефективний бізнес, який і та й інша, швидше за все, стануть використовувати як зброю. Бажання ФРН стати головним газовим хабом Європи, в якомусь роді монополістом, послаблює позиції США в регіоні й посилює позиції Німеччини та Росії. А союз цей завжди небезпечний", — підкреслює Андрій Окара.

При цьому він зазначає, що американцям мало слів — потрібні пропозиції, які б зацікавили США.

"При Трампові інтерес полягав у тому, що Європа та Україна могли б купувати зріджений американський газ. А тепер такої необхідності немає. Америка продає цей газ в Азію по великій ціні. Тож потрібно шукати інші серйозні аргументи. Зробити якусь пропозицію, пов’язану з газом. Пояснити Байдену, що дружити з Німеччиною як з лідером ЄС чисто заради спільної дружби проти Китаю — неефективно. Краще дружити з Україною, Польщею, Прибалтикою проти зміцнення російсько-німецьких відносин", — відзначає експерт.

Політолог Андрій Окара

Андрій Окара також вважає, що слід підіймати питання щодо перспектив України щодо членства в НАТО.

"Ми ніколи там не будемо? Або все ж будемо? Зрозуміло, що рішення в НАТО приймається колективно. Але нам би хотілося знати конкретну думку американського президента, щоб ми могли більш осмислено будувати свою оборонну політику. В цьому ж ракурсі слід підіймати тему надання Україні статусу "Основний союзник поза НАТО" (англ. Major Non-NATO Ally або MNNA). Може, прийшов час? Особливо на тлі зростання напруженості на Донбасі, зосередження російських військ у наших кордонів, прийдешніх військових російсько-білоруських навчань і пов’язаними з цим викликами, — підкреслює політолог. — Безумовно, важливо підняти питання про збільшення військової допомоги Україні. При Трампі, за якого в Кремлі пили шампанське, вона була більше, ніж при Байдені".

Серед інших питань, які Зеленський міг би задати Байдену, експерт називає такі:

1. Чому досі немає посла США в Україні? Таке враження, що політику нової адміністрації по Україні дотепер не сформовано.

2. Чому немає спецпредставника США по Україні, яким був свого часу Курт Волкер?

"Також можна запропонувати розмістити невеликі підрозділи американської армії в районі адмінкордонів з Кримом. Херсонщина, Миколаївщина. І на суші, і на морі. Зробити військову присутність США в Україні більш масовою і тривалою, — зазначає Андрій Окара. — А ще Зеленський міг би запропонувати Байдену, щоб США та Україна виступили з ініціативою створення неформальної міжнародної асоціації держав — захисників свободи та демократії — проти авторитарних і тоталітарних фундаменталістських режимів".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що було озвучено три основні теми, які Зеленський і Байден обговорять в Білому домі.

Прогнозом щодо зустрічі Зеленського з Байденом з "Телеграфом" поділився власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець.