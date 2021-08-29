По мнению политического эксперта Андрея Окары, Украине важно сделать предложение, которое заинтересовало бы США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США состоится, несмотря на напряженную ситуацию в Афганистане. Это подтвердила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

О датах визита и темах, которые следует поднимать Владимир Зеленскому в общении с Джо Байденом, "Телеграфу" рассказал политолог Андрей Окара.

"В том, что встреча Зеленского с Байденом состоится 31 августа, есть и плюсы, и минусы. Плюс – определенный имиджевый момент. Байден отложил переговоры с премьер-министром Израиля из-за Кабула. А с Зеленским – не отложил. Но минус, что этот визит состоится не во второй половине сентября, когда Конгресс возвращается с каникул. Тогда Зеленский мог бы общаться с конгрессменами и даже выступить в Конгрессе. И это было бы круто для Украины. В Конгрессе есть двухпартийная поддержка нашей страны. Республиканцев и демократов мало какие вопросы объединяют. А этот – объединяющий. По "Северному потоку-2" есть также консенсус в Конгрессе как к негативному проекту. По урегулированию ситуации на Донбассе Зеленский также мог бы найти в Конгрессе явно большую поддержку, чем во время общения с Байденом, – считает Андрей Окара. – В общем, то, что формат переговоров анонсирован большой — это хорошо. Но что возможности общаться с конгрессменом не будет – плохо".

По мнению политолога, во время общения украинская и американская сторона вряд ли обойдут стороной тему "Северного потока-2".

"Байден считает, что важна консолидация с ЕС, в том числе в процессе противостояния с Китаем. И ради этого можно закрыть глаза на СП-2. А Зеленский мог бы пояснить Байдену, что в этой ситуации для Америки представляет угрозу усиливающийся альянс между Германией и Россией, который объективно существует. Они теперь будут иметь эффективный бизнес, который и та и другая, скорее всего, станут использовать как оружие. Желание ФРГ стать главным газовым хабом Европы, в каком-то роде монополистом, ослабляет позиции США в регионе и усиливает позиции Германии и России. А союз этот всегда опасен", – подчеркивает Андрей Окара.

При этом он отмечает, что американцам мало слов – нужны предложения, которые бы заинтересовали США.

"При Трампе интерес был в том, что Европа и Украина могли бы покупать сжиженный американский газ. А теперь такой необходимости нет. Америка продает этот газ в Азию по большой цене. Так что нужно искать другие серьезные аргументы. Сделать какое-то предложение, связанное с газом. Пояснить Байдену, что дружить с Германией как с лидером ЕС чисто ради совместной дружбы против Китая – неэффективно. Лучше дружить с Украиной, Польшей, Прибалтикой против укрепления российско-германских отношений", – отмечает эксперт.

Политолог Андрей Окара

Андрей Окара также считает, что следует поднимать вопрос касательно перспектив Украины по членству в НАТО.

"Мы никогда там не будем? Или всё же будем? Понятно, что решения в НАТО принимается коллективно. Но нам бы хотелось знать конкретное мнение американского президента, чтобы мы могли более осмысленно строить свою оборонную политику. В этом же ракурсе следует поднимать тему предоставления Украине статуса "Основной союзник вне НАТО" (англ. Major Non-NATO Ally или MNNA). Может, пришло время? Особенно на фоне роста напряженности на Донбассе, сосредоточения российских войск у наших границ, грядущих военных российско-белорусских учений и связанным с этим вызовами, – подчеркивает политолог. – Безусловно, важно поднять вопрос об увеличении военной помощи Украине. При Трампе, за которого в Кремле пили шампанское, она была больше, чем при Байдене".

Среди других вопросов, которые Зеленский мог бы задать Байдену, эксперт называет следующие:

1. Почему до сих пор нет посла США в Украине? Такое впечатление, что политика новой администрации по Украине до сих пор не сформирована.

2. Почему нет спецпредставителя США по Украине, как это был в свое время Курт Волкер?

"Также можно предложить разместить небольшие подразделения американской армии в районе админграниц с Крымом. Херсонщина, Николаевщина. И на суше, и на море. Сделать военное присутствие США в Украине более массовым и длительным, – отмечает Андрей Окара. – А еще Зеленский мог бы предложить Байдену, чтобы США и Украина выступили с инициативой создания неформальной международной ассоциации государств – защитников свободы и демократии – против авторитарных и тоталитарных фундаменталистских режимов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что озвучены три основные темы, которые Зеленский и Байден обсудят в Белом доме.

Прогнозом касательно встречи Зеленского с Байденом с "Телеграфом" поделился владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец.