Діставайте дощовики і кошики для грибів: якою буде погода в Україні на вихідних
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Дощі і прохолода поки що не збираються залишати країну
В Україні погода на вихідні, 4 та 5 вересня, обіцяє бути прохолодною і з дощами.
Про це в п’ятницю, 3 вересня, повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
За її словами, в суботу, 4 вересня, Україна перетне холодний атмосферний фронт циклону Philipp, який принесе прохолодну температуру повітря.
Крім того, по всій території України можуть пройти незначні дощі.
У неділю, 5 серпня, Діденко прогнозує поліпшення погоди — в більшості областей країни опадів не варто очікувати. Тільки на півночі України можуть пройти дощі.
Що стосується температури повітря, то на вихідних вона буде досить-таки низькою.
Практично по всій території України в суботу та неділю стовпчики термометрів покажуть + 14-19 градусів за Цельсієм. Тільки в південній частині країни буде трохи тепліше — приблизно +19-24 градуси.
У столиці України Києві погода на вихідні обіцяє бути мінливої. Протягом 4 та 5 вересня там можуть проходити періодичні дощі, але час від часу буде показуватися сонце.
Температура повітря в Києві вночі буде низькою. Вдень також особливого тепла чекати не варто — всього +15-16 градусів за Цельсієм.
На картах Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода на вихідні, 4-5 вересня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик Володимир Деркач заявив про можливість заморозків у вересні. Трохи пізніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня розповіла, що в першому місяці осені температура повітря ще може піднятися до +30 градусів за Цельсієм.
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