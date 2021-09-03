Діставайте дощовики і кошики для грибів: якою буде погода в Україні на вихідних

Дощі і прохолода поки що не збираються залишати країну

В Україні погода на вихідні, 4 та 5 вересня, обіцяє бути прохолодною і з дощами.

Про це в п’ятницю, 3 вересня, повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її словами, в суботу, 4 вересня, Україна перетне холодний атмосферний фронт циклону Philipp, який принесе прохолодну температуру повітря.

Крім того, по всій території України можуть пройти незначні дощі.

У неділю, 5 серпня, Діденко прогнозує поліпшення погоди — в більшості областей країни опадів не варто очікувати. Тільки на півночі України можуть пройти дощі.

Що стосується температури повітря, то на вихідних вона буде досить-таки низькою.

Практично по всій території України в суботу та неділю стовпчики термометрів покажуть + 14-19 градусів за Цельсієм. Тільки в південній частині країни буде трохи тепліше — приблизно +19-24 градуси.

У столиці України Києві погода на вихідні обіцяє бути мінливої. Протягом 4 та 5 вересня там можуть проходити періодичні дощі, але час від часу буде показуватися сонце.

Температура повітря в Києві вночі буде низькою. Вдень також особливого тепла чекати не варто — всього +15-16 градусів за Цельсієм.

На картах Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода на вихідні, 4-5 вересня.

Погода в Україні 4 вересня

Погода в Україні 5 вересня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик Володимир Деркач заявив про можливість заморозків у вересні. Трохи пізніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Наталія Голеня розповіла, що в першому місяці осені температура повітря ще може піднятися до +30 градусів за Цельсієм.