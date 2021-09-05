У Черкасах "Нацкорпус" вимагав звільнити заарештованих соратників: довелося перекривати центр міста (ексклюзивні фото)

У Черкасах "Нацкорпус" вимагав звільнити Кухарчука.

У неділю, 5 вересня, представники "Національного корпусу" вийшли на марш "Свободу політв’язням" по вулицях Черкас.

Фотографіями з місця подій поділився кореспондент "Телеграфа".

Демонстранти зажадали звільнити главу черкаського осередку організації Дмитра Кухарчука. Через це довелося перекривати центр міста.

На акції була присутня велика кількість співробітників Нацполіції.

Як повідомлялося раніше, 31 серпня суд в Києві відправив під арешт на два місяці Кухарчука та ветерана "Азова" Олега Довбиша.

Їм підозрюють в тому, що під час акції протесту в Києві, яка пройшла 14 серпня, вони вдарили поліціянта. Самі фігуранти справи свою вину заперечують.

Зокрема, за словами Довбиша, він працював в поліції та не став би застосовувати фізичну силу проти своїх колег. Кухарчук же підтвердив, що виступав з промовою на мітингу, але стверджує, що нікого не бив.

Кухарчук також назвав цю справу замовною і звинуватив Офіс президента в переслідуванні.

Адвокати відзначають, що на фото і відео, доданих до матеріалів слідства, неможливо встановити особи учасників зіткнень. Крім того, вони заявили про тиск на суд з боку слідчих.

Кухарчуку і Довбишу загрожує до семи років тюремного ув’язнення.