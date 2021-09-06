Джерело розповіло, хто в Раді намагається збити Венедіктову з поста генпрокурора

Деякі нардепи намагаються домогтися звільнення Венедиктової, але це питання "поставлений на паузу".

Після появи інформації про те, що Офіс президента шукає заміну генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, "Телеграфу" вдалося з’ясувати, хто є головним прихильником цієї ідеї.

Як розповів один з народних депутатів Верховної Ради з фракції "Слуга народу", відставку Венедиктової "розгойдує" група олігарха Ігоря Коломойського.

"Це добре видно і по їх телеграм каналу "Темний лицар", після того, як вона зайнялася оточенням ІВК", — сказав він.

Втім, за його словами, поки ідея із зміною генерального прокурора "поставлена на паузу".

Разом з тим, як розповів "Телеграфу" нардеп Олександр Качура, в перші сесійні тижні осені правляча політсила всерйоз почне розглядати кадрові питання, а перші перестановки в Кабінеті міністрів можливі вже до кінця вересня.

Він додав, що це не торкнеться глав Мінціфри, Міністерства громад і територій і Мінагро.

Більше про те, хто може потрапити "під ніж", читайте у відповідному матеріалі "Телеграф".