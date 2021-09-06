Источник рассказал, кто в Раде пытается сбить Венедиктову с поста генпрокурора

Некоторые нардепы пытаются добиться увольнения Венедиктовой, но этот вопрос "поставлен на паузу".

После появившейся информации о том, что Офис президента ищет замену генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, "Телеграфу" удалось выяснить, кто является главным сторонником этой затеи.

Как рассказал один из народных депутатов Верховной Рады из фракции "Слуга народа", отставку Венедиктовой "раскачивает" группа олигарха Игоря Коломойского.

"Это хорошо видно и по их телеграмм каналу "Темный рыцарь", после того, как она занялась окружением ИВК", — сказал он.

Впрочем, по его словам, пока идея с заменой генерального прокурора "поставлена на паузу".

Вместе с тем, как рассказал "Телеграфу" нардеп Александр Качура, в первые сессионные недели осени правящая политсила всерьез начнет рассматривать кадровые вопросы, а первые перестановки в Кабинете министров возможны уже к концу сентября.

Он добавил, что это не коснется глав Минцифры, Министерства общин и территорий и Минагро.

Больше о том, кто может попасть "под нож", читайте в соответствующем материале "Телеграф".