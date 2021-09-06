"Суд" в Криму заарештував Нарімана Джелялова: у чому звинувачують заступника голови Меджлісу
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Джелялова відправили за ґрати до 1 листопада.
В окупованому Криму "суд" прийняв рішення відправити під варту заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова, якого 4 вересня викрали силовики.
Про це написав його адвокат Микола Полозов.
За його словами, Джелялова відправили під арешт на строк один місяць і тридцять діб, тобто до 4 листопада.
Полозов також вказав, що сторона захисту має намір оскаржити рішення в апеляційному порядку.
Раніше він повідомляв, що окупанти інкримінують Джелялову звинувачення, передбачені ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 281 КК РФ (пособництво у вчиненні диверсії). Сам Джелялов звинувачення заперечує.
Як повідомлялося раніше, окрім заступника голови Меджлісу 3 та 4 вересня силовики "затримали" чотирьох кримських татар.
У Києві такий вчинок окупантів розцінили, як акт залякування кримських татар, зроблений з метою змусити їх покинути півострів.
Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що нова хвиля репресій є відповіддю Росії на запуск "Кримської платформи".
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