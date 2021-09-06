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"Суд" в Криму заарештував Нарімана Джелялова: у чому звинувачують заступника голови Меджлісу

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Полозов і Джелялов Новина оновлена 06 вересня 2021, 21:17
Полозов і Джелялов

Джелялова відправили за ґрати до 1 листопада.

В окупованому Криму "суд" прийняв рішення відправити під варту заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова, якого 4 вересня викрали силовики.

Про це написав його адвокат Микола Полозов.

За його словами, Джелялова відправили під арешт на строк один місяць і тридцять діб, тобто до 4 листопада.

Полозов також вказав, що сторона захисту має намір оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Раніше він повідомляв, що окупанти інкримінують Джелялову звинувачення, передбачені ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 281 КК РФ (пособництво у вчиненні диверсії). Сам Джелялов звинувачення заперечує.

Як повідомлялося раніше, окрім заступника голови Меджлісу 3 та 4 вересня силовики "затримали" чотирьох кримських татар.

У Києві такий вчинок окупантів розцінили, як акт залякування кримських татар, зроблений з метою змусити їх покинути півострів.

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що нова хвиля репресій є відповіддю Росії на запуск "Кримської платформи".

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