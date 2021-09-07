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В Україні знову зафіксували понад 2 тисячі хворих COVID-19 - летальність теж зросла

Автор
А. Дворовенко
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Коронавірус в Україні 7 вересня Новина оновлена 07 вересня 2021, 08:40
Коронавірус в Україні 7 вересня

За добу захворіли 197 дітей та 37 медпрацівників

В Україні станом на ранок вівторка, 7 вересня, виявили 2 197 нових випадків коронавірусу, що вдвічі більше показників попередньої доби.

При цьому значно зросла кількість пацієнтів, що одужали. Їх за попередню добу було 1 429.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що у числі хворих за понеділок 197 дітей та 37 медпрацівників. При цьому кількість госпіталізованих склала 458 осіб, летальних випадків — 53, що також майже вдвічі більше, ніж було зафіксовано у неділю.

У лідери по кількості нових підтверджених випадків повернувся Київ (304). Також високий приріст у Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях. 

З початку пандемії в Україні коронавірусом захворіли 2 300 504 особи, з них одужали — 2 214 606 осіб, померли — 54 054.

Раніше повідомлялося, що в Україні чиновники анонсують посилення карантинних заходів, у зв’язку з чим по всій країні почнуть діяти правила "жовтої" зони. Які обмеження будуть діяти і для кого — в матеріалі "Телеграфа".

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